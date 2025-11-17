NK子公司ShipDC舉辦IoS-OP台灣研討會 即起報名

日本海事協會之全資子公司-船舶數據中心（Ship Data Center Co., Ltd., 簡稱ShipDC）將於本（十一）月二十八日（周五）下午二時在台北晶華酒店四樓（VIP ROOM 5-7）舉辦IoS-OP（船舶互聯網開放平台）台灣研討會，IoS-OP企業會員講師將分享最新資訊，透過改善船舶性能及智慧航運技術，協助航運公司減少溫室氣體排放，會後亦有輕食晚宴，全程免費參加，即起開放報名至二十五日止。

「船舶互聯網開放平台（Internet of Ships Open Platform, 簡稱IoS-OP）」是在不損及船公司等數據提供者的利益之下，讓相關單位可共享船舶航行數據，並透過授予數據使用權給造船廠、製造商，提供各類服務而建立的共通基磐。

廣告 廣告

截至二○二五年九月十日，IoS-OP聯盟（主席：川崎汽船株式會社常務董事池田真吾）的會員已有六十八家企業參加，並由日本海事協會全資子公司船舶數據中心（ShipDC）負責IoS-OP的運作。船舶數據中心（Ship Data Center Co., Ltd.）聯絡窗口（E-mail：info@shipdatacenter.com）；網站：https://www.shipdatacenter.com/。

研討會請至網址（https://forms.office.com/r/hSJ8Tqcg0B?ori-gin=lprLink）報名即可免費參加。