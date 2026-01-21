NMIXX登中國節目被要求唱「大東北是我的家鄉」 粉絲炸鍋：太不尊重

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

南韓JYP娛樂旗下女團NMIXX近日登上中國影音平台bilibili音樂節目「一打歌兒」進行宣傳，卻因節目安排引發爭議。6名成員除了演唱新歌外，還被要求高唱〈大東北是我的家鄉〉並現場學轉大紅手帕，畫面曝光後，不少粉絲直言誇張，認為對成員缺乏尊重。

南韓JYP娛樂旗下女團NMIXX近日登上中國影音平台bilibili音樂節目「一打歌兒」進行宣傳。（圖／翻攝自微博）

NMIXX於2022年出道，近年積極拓展海外市場，去年也曾多次來台與粉絲互動。隨著中國限韓令有逐漸鬆綁的趨勢，上週她們受邀參與「一打歌兒」錄製，節目中除了帶來〈Blue Valentine〉、〈SPINNIN’ ON IT〉等作品，也出現爭議性橋段。

節目裡以AI合成的方式模擬NMIXX演唱〈大東北是我的家鄉〉，並播放給成員聽，隨後更直接要求她們以原聲重唱。團內沒有中國成員，卻唱著「大東北是我的家鄉，嗩吶吹出了美美的模樣」，唱完後還應節目組要求臨時學習轉紅色手帕。

相關片段流出後，不少網友發文表示難以理解，認為橋段安排生硬、不自然；也有人認為用AI合成成員的聲音實在太不尊重，感嘆「看得出JYP很用力地闖中啊！」

