NMS心新悅靚攜手 LOVEISDERMA SPA 打造專業進修新方向

【警政時報 薛秀蓮／新竹報導】在快節奏的現代職場環境中，長時間使用電腦、跨部門協作與追蹤專案成果已成為多數上班族的日常，也讓不少人下班後仍難以完全放鬆。維持良好工作狀態除了需要合理的作息安排外，適度休息同樣重要。

位於竹北核心生活圈的「NMS心新悅靚 x LOVEISDERMA SPA」便以此需求為出發點，打造兼具氛圍與儀式感的休憩場域，提供耳部保養、眼周舒緩、頭皮護理等服務，協助民眾在忙碌生活中調整步調。創辦人 Nina 謝芯然長期投入技術實務與海外進修，希望將不同文化的理念融入服務細節，讓來訪者感受到專業與溫度並存。

除了消費端服務，NMS心新悅靚也投入技術人才的培育。營運長莊偉辰表示，團隊已建立重視操作流程與實作練習的教學架構，內容包含耳部保養、臍部保養、眼周清潔流程、鼻腔周邊保養與臉部撥筋等術科訓練，並納入社群拍攝技巧與實務文案課程，協助學員在技能應用上更加完整。他指出，課程採取一對一教學方式，並安排模特協助學員演練，希望學員在課程結束後具備足夠的實作經驗，可運用於未來的工作發展或個人規劃。

聯合創辦人林徐賢補充，NMS心新悅靚在人才培訓的理念上，重視技術掌握與操作標準化，而非單純依課程時數評量。為支持學員持續精進，品牌提供終身免學費複訓制度，讓學員在需要時回到課程強化技能。目前已有學員投入相關領域，也有不同背景者藉由課程探索適合自己的職涯方向。

長期投入生技產業與品牌策略整合的聯合創辦人廖柏宇則表示，「NMS心新悅靚」的定位不僅限於放鬆服務，更希望成為結合技術養成、感官體驗與生活美學的專業平台。他也認為，隨著大眾對生活品質與自我照護需求的提升，相關領域仍具備穩定成長的發展空間。

