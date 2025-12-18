soundcore稍早在台宣布跨足AI錄音市場，推出全球首創的soundcore Work AI智慧錄音器。這款新品打破了傳統錄音筆的長條造型，主打僅有「硬幣大小」的極致輕量設計，並且結合ChatGPT技術，提供高達97%的轉錄準確率。同時，soundcore App也迎來V4.0.1版本更新，正式導入「Anka AI語音助理」，讓旗下的耳機產品瞬間具備跨國即時翻譯與智慧問答功能。

只有硬幣大！soundcore Work AI智慧錄音器搭載ChatGPT，轉錄還能辨識發言者

10公克超迷你機身，想夾哪就夾哪

不同於市面上常見的卡片式AI錄音機 (如PLAUD NOTE)，soundcore Work走的是極致便攜路線。機身直徑僅2.32公分，重量輕達10公克，外型如同鈕扣一般。

原廠提供了多種配戴配件：

• 磁吸夾/掛頸繩：可夾在衣領或掛在胸前，適合演講或訪談。

• 手機磁吸配件：透過MagSafe磁吸環吸附在手機背板，適合紀錄通話 (需搭配iPhone邊錄邊傳功能)或會議。

操作邏輯相當直覺，輕按一鍵即可開始錄音；在會議進行中若聽到重點，只需「按兩下」機身，系統就會自動標記，並且擷取關鍵片段，方便會後快速回顧。

ChatGPT加持，多人會議也能分清楚誰是誰

在軟體實力方面，soundcore Work內建完整的AI轉錄系統，支援ChatGPT模型。官方宣稱其轉錄準確率高達97%，並且具備「發言者辨識」 (Speaker Diarization)功能，能自動區分會議中不同人的發言內容。

會後生成的內容不只是逐字稿，還能套用內建的25種模板進行智慧摘要、重點條列與洞察回饋。

訂閱制方案說明：如同大多數AI錄音產品，進階AI功能需要訂閱：

• Pro版：每6個月以新台幣2100元計價，每月提供1200分鐘轉錄額度。

• Unlimited版：每年以新台幣7200元，轉錄無上限。

• 好康：早鳥預購期間直接送6個月Pro版會員。

續航與資安

續航力部分，單機可連續錄音8小時，搭配充電盒 (主機)則可達32小時。資安方面採用AES-256加密與TLS 1.3傳輸協議，並且支援iOS的蘋果尋找 (Find My)尋找功能，不怕這顆小東西弄丟。

軟體大升級：Anka AI語音助理懂百國語言

除了硬體，soundcore App也同步升級。只要更新到V4.0.1版本，就能啟用全新的「Anka AI語音助理」。

• Hey Anka：透過語音指令控制音樂、查詢天氣或新聞。

• 即時翻譯：支援超過100種語言的即時翻譯。Anka會將外語翻譯後透過耳機播報，手機畫面同步顯示字幕。

• 優惠：即時翻譯功能今年限時免費，而AeroFit 2開放式耳機的用戶則享有「終身免費」使用權。

上市資訊

soundcore Work AI智慧錄音器提供夜鈦黑、鈦霧白兩色，建議售價為新台幣5490元，早鳥預購價為新台幣4990元 (即日起開放預購)，預購禮為6個月Pro版會員、品牌冰壩杯，登錄保固再抽NEBULA投影機。

