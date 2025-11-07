No ESG No Money？3金控總座這麼說

▲第3屆永續金融先行者聯盟今 （7） 日舉辦成果發表會，並由本屆輪值主席元大金控交棒給第4屆主席第一金控，象徵延續並深化聯盟影響力，為台灣淨零轉型注入不斷前進的動能。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 第3屆永續金融先行者聯盟今（7）日舉辦成果發表會，對於市場關注「No ESG No Money」是否成為金融機構最終永續標準？聯盟成員中信金控、兆豐金及第一金3位總經理都認為，金融業應發揮的的是影響力，現階段重點在於引導企業邁向永續轉型，非一刀切地拒絕投融資。

先行者聯盟成員為中信金、玉山金、元大金、第一金、國泰金、兆豐金等6家金控，承諾深化「綠色採購」、「資訊揭露」、「國際接軌」、「協助與推廣」及「投融資與議合」5大議題作為，籌組「淨零推動工作平台」6大工作群，在金管會及周邊單位的共同合力下，完成制定多項永續金融相關政策與工具，透過工作坊等形式，提升金融從業人員的永續發展知能，為產業淨零轉型增添動力。

今日也由金管會分享承諾事項達成情形，6家金控分別說明淨零推動工作平台執行成果，並在金管會副主委陳彥良見證下，由本屆輪值主席元大金正式交棒給第4屆主席第一金，象徵延續並深化聯盟影響力，為台灣淨零轉型注入不斷前進的動能。

元大金總經理黃維誠表示，金融業為台灣淨零轉型重要的力量，培育永續金融人才是因應的關鍵策略之一，元大金身為「培力與證照工作群」召集人，去年聯手證基會催生國內首張國家永續金融證照，並提供全集團同仁每人新台幣1300元報考證照補助，截至今年9月30日，全集團逾3成員工取得永續金融基礎證照，取照人數年增逾10倍，永續金融進階證照也較去年成長近7倍。

對於市場關注「No ESG No Money」議題，中信金總經理高麗雪指出，並未這麼嚴肅地看待，以台灣產業結構來看，從具國際能見度的大型企業台積電到深耕在地的中小企業都有，不可能因為企業暫時沒做ESG就不往來，中信金更傾向採取鼓勵與協助策略，包括提供綠色貸款、技術輔導或轉型資源，只要企業願意踏上永續之路，中信金就會陪伴他一起走。

兆豐金總經理張傳章則認為，金融業不能一味排除高碳產業，轉型需要時間與鼓勵，要協助Brown Economy （指高碳排放產業） 逐步轉型，而不是讓他們被排擠在外，金融機構應該勇於展現「獎懲對稱」的機制，企業若努力改善應提供利率減碼作為支持；若無所作為，才應利率加碼或收緊資金，金融業推動永續過程，應聚焦於正向引導與實質影響。

第一金總經理方螢基也提到，金融業在ESG推動中扮演的關鍵角色是「發揮影響力」，若不貸款給企業，反而失去了影響的機會，真正重要的是如何讓他們變得更好，銀行會透過投融資條件作為誘因，ESG表現好的企業，銀行會給予減碼或優惠；若做得差，就會限縮或調整授信。

