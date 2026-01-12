打破Android與iOS之間的「高牆」似乎比預期來得更快。根據Android Authority網站取得消息，Google 似乎正在加速推進跨平台檔案互傳的普及速度。原先由Pixel 10系列首發、能與蘋果裝置藉由AirDrop互傳檔案的升級版「快速分享」 (Quick Share)功能，近期在Pixel 9系列的測試版本韌體也出現相關功能編碼描述，意味Google計畫讓更多Pixel機種用戶也能獲得此便利功能。

不再是Pixel 10獨佔？傳Pixel 9將透過更新支援與iPhone「AirDrop」互傳檔案

Canary版本透露，Pixel 9已經加入關鍵編碼內容

在最新的Android Canary測試版本 (版號為ZP11.251212.007)中，開發者挖掘出Pixel 9系列的系統韌體已經悄悄加入了關鍵編碼內容，其中包含來支援向iPhone發送檔案所需的新版Quick Share協議。

這項發現顯示，Google已經開始在軟體底層為Pixel 9進行鋪路，但尚未對應Pixel 8、Pixel 8 Pro等舊款機型，甚至是定位中階的Pixel 9a，顯示這項功能目前仍可能僅鎖定在搭載Tensor G4處理器的裝置提供使用。

打破系統隔閡，最快隨Android 16 QPR3登場？

Google在去年曾宣佈將讓Quick Share與蘋果生態系的AirDrop功能實現一定程度的互通操作性 (Interoperability)，並且率先讓Pixel 10支援此功能。

而此次在Pixel 9韌體中的發現，暗示Google可能會採取「提前下放」的策略。至於具體的正式推送時間，外媒推測最快可能會隨著Android 16 QPR3的季度更新釋出，或是稍微延後至Android 17正式版才會全面啟用。

除了Google，Qualcomm也將打破互通壁壘

除了Google藉由新版Quick Share功能，讓Pixel機種能直接與iPhone透過AirDrop進行檔案交換，Qualcomm日前也發文表態，稱自己「迫不及待想看到大家在Snapdragon裝置上啟用該功能」，顯然意味新版Quick Share支援以AirDrop互傳檔案的功能將不限於Pixel機種使用，未來將開放給更多搭載Snapdragon處理器的Android裝置使用。

