對於許多上班族來說，比「開會」本身更累人的，往往是「喬開會時間」。為了拯救陷入行事曆地獄的專案經理們，Google宣布在Google日曆 (Google Calendar) 中導入Gemini AI功能，能自動分析與會者的行程，幫你找出最佳的會議時段。

開會喬時間不再頭痛？Google日曆導入Gemini AI，一鍵自動分析大家工作空檔時間

AI幫你看行事曆，拒絕也能自動改期

當你在建立會議活動時，新版Google日曆介面上會多出一個「建議時間」 (Suggested times)的選項。點擊後，Gemini就會自動撈取，並且分析所有受邀者的行事曆狀態，以及潛在的行程衝突，接著列出一份「大家都方便」的時間清單供主辦人選擇。

更聰明的是，這項功能還能處理「改期」的麻煩事。如果發出邀請後，有多位關鍵人物按了「拒絕」 (Decline)，Gemini會主動偵測，當主辦人回去查看活動時，系統會自動建議一個新的、所有人都真正有空的時間點，讓你能快速更新會議邀請，不用再一一私訊確認。

想用得付費，同時權限要開

不過，要享受這種AI秘書級的服務是有門檻的。

首先，隱私權限是關鍵。Gemini之所以能運作，前提是你 (主辦人)必須擁有查看與會者行事曆的權限。這意味著這項功能主要適用於公司內部或組織內的會議安排，對於跨公司的外部會議，若無法讀取對方行事曆，AI也就無用武之地。

其次，這是付費功能。目前僅開放包含Google Workspace Business (Standard / Plus)、Google Workspace Enterprise (Standard / Plus)，或是Google AI Pro for Education訂閱用戶使用。

