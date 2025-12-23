雖然先前裁撤3A遊戲工作室，但這並不代表Netflix已經放棄遊戲夢，反而是轉向更聚焦的策略。報導指稱，Netflix確認收購來自愛沙尼亞的虛擬分身 (Avatar) 技術新創公司Ready Player Me。

玩遊戲不用重複捏臉了？Netflix收購虛擬分身新創Ready Player Me，強化派對遊戲社群體驗

Ready Player Me執行長Timmu Tõke隨後也在LinkedIn上證實這項消息。未來，Netflix的訂閱用戶或許在遊玩平台上的不同遊戲時，將能使用同一個「數位分身」，無需每次都重新捏臉。

什麼是Ready Player Me？

Ready Player Me是一家專注於「跨遊戲Avatar技術」的公司。他們最大的賣點在於提供一套通用的虛擬形象系統，讓玩家創建一次角色，就能在數千款支援該技術的遊戲或元宇宙應用中通用。

此外，該公司還擁有一項關鍵的AI技術：能自動將使用者的Avatar重新設計、調整風格，藉此適應不同遊戲的美術畫風 (例如從寫實風自動轉為卡通風)，並且自動對應各種骨架 (Rig) 或拓撲結構 (topology)，大幅降低了遊戲開發者在整合角色系統時的手動工作量。

根據報導，Ready Player Me旗下約20名員工將全數加入Netflix團隊，但原本四位共同創辦人中，僅有執行長Timmu Tõke會繼續留任。

Netflix的算盤：派對遊戲需要「你」的參與

這筆收購案恰好呼應了Netflix近期遊戲策略的轉向。

從近期宣布將推出《魷魚遊戲》多人派對遊戲、以及剛拿下的FIFA獨佔足球模擬遊戲 (主打手機操控、大眾向)可以看出，Netflix已經從高成本、高風險的3A大作開發，轉往更具互動性、更適合闔家同樂的「社交與派對遊戲」 (Social & Party Games)，進而吸引更多遊戲族群。

在這些類型的遊戲中，一個具備個人特色且能跨遊戲通用的Avatar，將是建立玩家社群認同感的重要拼圖。想像一下，你用同一個長得像你的卡通角色，先去踢一場 FIFA 足球，接著再去玩《怪奇物語》的解謎遊戲，這種連貫體驗正是Netflix想要的。

而Netflix收購Ready Player Me的想法，或許有點像是當年Nintendo推出Mii，或是微軟當年在Xbox採用的Xbox Avatars虛擬分身。

