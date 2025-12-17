出門免帶證件？數位憑證皮夾App試營運上路，超商領包裹、進公司「嗶」手機就搞定

錢包裡的證件多到塞不下？或是常常忘記帶員工證被擋在公司門口？數位發展部（數發部）籌備多時的「數位憑證皮夾」 (Digital Identity Wallet) App 終於在今天 (12/17) [宣布](cite: 1)啟動試營運。這款 App 的目標是將實體世界的證件數位化，讓民眾以後只要帶一支手機，就能在超商領包裹、進出辦公室，甚至未來出國租車也通。

數位憑證皮夾：手機就是你的身分證

這次試營運的重點在於驗證「自主管理」與「最小揭露」概念。簡單來說，你可以決定要把哪些身分資料給誰看。

• 超商領包裹：目前與三大電信合作，透過綁定門號的「電信卡」，在全家便利商店 (全門市)與7-11 (部分門市)出示QR Code即可領取已付款包裹，不用再掏身分證。

• 員工證/房卡：企業或旅館可發行數位憑證，讓員工或房客用手機感應進出，取代實體卡片。

• 未來擴充：數發部預告，明年將陸續開放駕照、數位學生證 (如陽明交大)、畢業證書，以及工商憑證下載。

數發部長林宜敬強調，這套系統採用國際標準 (如W3C的VC可驗證憑證)，未來有望與國際接軌。想像一下，以後去國外酒吧不用帶護照證明年齡，或是用手機裡的數位駕照就能在國外租車 (目前已與Loop、ZOCHA合作，未來將納入iRent等租車服務)。

不過，目前最大的痛點在於換手機後的資料移轉。由於憑證綁定裝置，換機時得重新申請，數發部表示將研議更便民的備份機制。

