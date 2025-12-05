鏡報

Noah Schnapp曝《怪奇物語5》拍攝花絮 尖叫2小時「臉上血管都爆了」

鏡報 潘佳琪
Noah Schnapp尖叫2小時，微血管都爆了。翻攝The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YouTube
飾演《怪奇物語》（Stranger Things）中 Will Byers 一角的演員 Noah Schnapp 近日透露，他在拍攝第五季第一輯結尾的重大轉折場景時，為了呈現角色的情感張力，付出了極大的身體代價。Schnapp 在《吉米A咖秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）中分享，當他得知劇本中的驚人情節時，內心十分震驚；而在實際拍攝 Will 首次展現超能力的關鍵一幕時，更因為過度投入而導致臉部血管爆裂，坦言這次經歷讓他首次意識到自己「可能太過火了」。

注意！以下有劇情雷

大家一直叫Noah Schnapp一定要趕快看劇本。翻攝The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YouTube
Noah Schnapp還沒看劇本前，覺得「不就是那樣」。翻攝The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YouTube
劇本太震撼：洗澡時衝出浴室喊助理

Noah Schnapp 在節目中向主持人 Jimmy Fallon 詳細回憶了自己第一次閱讀《怪奇物語》第五季劇本的過程。他透露，在劇本正式發佈前，就不斷有人傳訊息給他，敦促他一定要先閱讀。「我當時想沒關係，在讀本會上再看就好。」還以為就是跟前幾季一樣，Will脖子起雞皮疙瘩，他開始有畏懼的感受產生，然而，隨著訊息數量增加，他決定提前一窺究竟。

Noah Schnapp 描述：「當時我在洗澡，正準備出門（去參加讀本會）。我心想，『我要讀一下，需要知道他們在說什麼。』」當他快速翻閱到第四集結尾的重大揭示時，他驚訝地大喊「喔，我的天啊！」他甚至半裸著衝出浴室，衝著當時與他同住的助理 Brooke 大喊：「Brooke，讀一下最後一頁！」助理讀完後也驚呼：「一條血跡……你擁有超能力了！」顯示了劇本轉折的驚人程度。

拍攝超能力尖叫戲：血管爆裂滿臉瘀傷

然而，飾演 Will Byers 首次展現與 Vecna 及其魔神（Demogorgons）大軍聯繫的戲份，對 Noah Schnapp 造成了實質的身體影響。他向 Fallon 展示了一張幕後近照，照片中他的臉部有明顯的瘀傷和血點。

Noah Schnapp 解釋，這是他在拍攝 Will 遠距離「感受」到一隻魔神被火焰噴射器吞噬的場景時發生的。他表示：「那天我尖叫得太厲害了，我實際上把臉上的血管都叫破了。」他坦言，這種情況從未發生過，讓他不禁想：「我覺得我可能太過火了。」儘管這場戲在螢幕上只持續了短短「3秒鐘」，劇組卻讓他在現場連續尖叫了將近2個小時，讓他哭笑不得地開玩笑表示：「你們就不能延長一點點嗎？」

Will在《怪奇物語》第5季第一輯最經典一幕。Netflix提供
經典流鼻血鏡頭：一次過關成奇蹟

相較於痛苦的尖叫戲，Will Byers 展現超能力後經典的「流鼻血」鏡頭拍攝過程則順利得多，且戲劇性地一次完成。Noah Schnapp 透露，在拍攝這一幕時，他原本認為這場作為本輯結尾的關鍵戲，需要反覆拍攝上百次才能完美呈現。

「我想，『好吧，這是這一輯的結尾，我們必須拍得很完美，讓我們準備好，這可能需要拍到第 100 次……』」他說。沒想到，他們只拍了一次。他立刻衝到帳篷裡和系列聯合主創 Ross Duffer 一起觀看回放，兩人互相看了一眼，心照不宣地決定：「不要動它！」Noah Schnapp 稱讚這是他們團隊「第一個一次過成功的奇蹟」。


