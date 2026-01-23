有玩過2023年推出的《超級瑪利歐兄弟 驚奇》 (Super Mario Bros. Wonder)的玩家，絕對對遊戲中那個無所不在、路過就會冒出一句感想的「閒聊花花」 (おしゃべりフラワー)印象深刻。而去年透露將把「閒聊花花」實體化、預計今年春季正式推出消息後，任天堂終於確認，這款讓玩家又愛又恨 (更覺得吵)的角色實體化互動語音玩具，預計在3月12日正式於日本上市場率先推出，建議售價為4500日圓 (約新台幣895元)。

吵死人但超可愛！任天堂《瑪利歐驚奇》「閒聊花花」實體語音玩具3/12開賣，支援中文還會嫌冷

還原度100%：從遊戲裡吵到現實生活

這款名為「閒聊花花」的產品，外觀完美還原了遊戲中的喇叭花造型。它最大的特色就是「聒噪」。

即使你把它晾在一邊，它也會不甘寂寞地自言自語 (例如：「發呆真舒服啊～」)。玩具本體設有一個按鍵，按下後就會隨機開啟話題，從關心你有沒有吃蔬菜，到感性的「謝謝你一直陪在我身邊」都有。

當然，任天堂也很懂玩家的心理，如果你覺得它實在太吵，只要長按按鍵，它就會說一聲「我暫時安靜一下啊」，即可進入靜音模式。

不只是擺飾，還能當鬧鐘與溫度計

除了講廢話，「閒聊花花」其實還意外地實用。任天堂為它加入了多種環境感測功能：

• 報時功能：可以設定鬧鐘叫你起床，或是在就寢時間說晚安。有趣的是，它有時候還會故意報錯時間再更正，保留遊戲中那種調皮的個性。

• 溫度感測：內建感測器，會根據室內的冷暖做出反應，例如發出「今天有點冷呢」的語音。

• 播放音樂：可播放遊戲中的背景音樂 (BGM)，瞬間把你的房間變成瑪利歐關卡。

支援10國語言，台灣玩家也能聊

對於不懂日文的玩家來說，最大的好消息是這款玩具支援包含中文在內的10種語言，意味玩家可以聽到「閒聊花花」以熟悉的中文配音碎碎念。

此外，「閒聊花花」也支援英語、義大利語、西班牙語、拉丁美洲西班牙語、德語、巴西葡萄牙語、法語、荷蘭語、韓語，當然還有日語，意味此款產品接下來也會在全球市場銷售。

3月12日發售

產品預計於今年3月12日發售，目前日幣建議售價為4500日圓，將透過任天堂線上商店「My Nintendo Store」，或是位於日本東京、大阪、京都、福岡的任天堂實體店面銷售。

雖然台灣官方尚未公布代理價格，但依照先前任天堂音響鬧鐘Alarmo已經引進台灣市場銷售的情況來看，「閒聊花花」後續在台灣上市的機率極高。

