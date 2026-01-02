Nokia退出手機市場 學術界接手保存設計檔案

芬蘭艾爾托大學的某個角落，這間看起來與一般儲藏室沒有太大分別的狹窄空間，收藏了超過2萬件Nokia歷代設計師的心血結晶。

Nokia設計檔案計畫研究助理陳露表示，「我們有各式各樣不同的原型機，還有原料樣品、機型的模型，展示台，以及設計稿、海報跟各種內部刊物。」

創立至今超過160年的Nokia，原本只是一家製造木材紙漿的工廠，1970年代才開始踏入通訊器材的領域。

從第一支行動電話Cityman 900開始，Nokia逐漸成為全球行動電話領導品牌之一，也出現過許多經典的設計，例如這個彎曲造型的滑蓋式8110，1996年問世後還成為電影《駭客任務》（The Matrix）第一集的焦點。

陳露說：「這是在電影《駭客任務》出現的8110，就是男主角尼奧（Neo）用的那支手機。然後這是3210，屬於原型機，這個就是經典的糖果棒型3310手機。這是Nokia6800的各種原型機，其特別之處在於當你滑開手機，鍵盤會位於螢幕的旁邊。」

不過Nokia退出手機領域後，相關的設計檔案也一併出售，最後由芬蘭阿爾托大學接手，並在2025年初設立Nokia設計檔案計畫。曾經在1997到2009年期間，也就是Nokia最風光的年代，擔任設計總監的安娜瓦爾托南認為，這是個研究科技產品設計相當珍貴的資料庫。

瑞典康斯特法科藝術大學行政副校長安娜瓦爾托南表示，「那是個科技大突破的時代，許多科技發展飛快進行，是個變動超快的時代，就像現在一樣，新科技不斷迎面而來，而我們對它還是不甚了解。基於這樣的感受，這（Nokia檔案計畫）有許多可學習的。」

阿爾托大學指出，科技發展的歷史話語權，不該只屬於美國矽谷的跨國企業，世界其他角落，也有值得留下紀錄的珍貴資料。