Nokia重返榮耀？澳校園智慧型手機禁令擴散
[NOWnews今日新聞] 澳洲政府祭出禁止16歲以下青少年使用主流社群媒體平台的政策，自12月10日起，澳洲所有社群媒體公司將被要求採取「合理措施」，確保16歲以下人士無法在其平台上開設帳戶，並必須停用或移除現有的未成年帳戶，這一全球創舉備受關注。澳洲校園也採取相對應的措施，部分學校明年起禁止小學生擁有智慧型手機，要求家長轉為學生購買基本的Nokia手機使用。
根據BBC報導，澳洲政府目前點名十個平台列入禁令範圍，分別是Facebook、Instagram、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube、Reddit，以及串流平台Kick和Twitch。至於Roblox和Discord等遊戲和聊天平台，近期也陸續在部分功能上加入年齡審查。
澳洲政府將持續檢視禁令名單，並根據三項主要標準做出判定，首先是平台的唯一或「重要目的」是否為讓用戶彼此進行網上社交互動；第二為平台是否允許用戶與部分或全部其他用戶互動；最後是平台是否允許用戶發布內容。YouTube Kids、Google Classroom和WhatsApp未被列入名單，因為它們不符合上述標準。社群媒體公司若違反法令，平台方可能面臨高達4,950萬澳元的罰款。
根據澳洲媒體雪梨先鋒報報導，雪梨東區學校Cranbrook將從明年起禁止其小學生擁有智慧手機，並呼籲家長為學生購買基本的 Nokia 手機使用，這是為了配合學校應對本周開始學生將失去社群媒體APP使用所做的準備。
Cranbrook小學部學校校長馬奎特(Michele Marquet)週一對家長表示，「我們經常需要處理因在上下學途中，尤其是在交通工具通勤期間不當使用智慧手機所引發的問題。相信這項調整將有助於確保學生在學校上課期間，以及在搭乘公共交通工具或步行上下學時，能夠專注於學習並與朋友互動。」
Cranbrook禁止學生在學校內使用手機，但允許 3 至 6 年級的小學生攜帶手機用於上下學通勤。根據新政策，這類手機型號必須是 Nokia 2660 Flip 4G 或 Opel Mobile 掀蓋式手機。
因應澳洲政府針對16歲以下的社群媒體禁令，部分學校決定從明年開始限制校內一些程式的使用，例如YouTube。Waverley學院的小學部表示，他們的目標是在校園環境中不使用YouTube，同時老師在需要時仍能使用經核准的教學內容。
澳洲雪梨天主教教區帕拉瑪塔教區轄下80間學校，學生將被禁止在學校使用手機；貝德波爾丁天主教學院(Bede Polding Catholic College)校長馬龍(Greg Malone)表示，確保學生專注於學習是有益的。「所有小學生在校期間都不得使用手機。對於中學生，手機必須放在包裡或收起來。」
部分家長對於政府和校園祭出的禁令表示支持，也表示會購買基本款的摺疊式手機給子女使用，但在政策發布的時間點方面，家長認為現在學生剛好要放暑假，學校不會感受到影響，受影響的是父母。
