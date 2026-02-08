NONO捲性侵案2年失業！倒數3天決定宣判日 愛妻朱海君近況曝

記者鄭尹翔／台北報導

藝人 NONO（本名陳宣裕）捲入 MeToo 醜聞已超過兩年，相關司法程序進入關鍵階段。該案二審預計於下週二（2/12）進行辯論終結，屆時也將同步敲定宣判日期。案件後續發展備受外界關注，也再度引發社會對藝人形象與司法責任的討論。

NONO因性騷導致演藝事業全面停擺，老婆朱海君仍努力工作養家。（圖／朱海君臉書）

NONO 因官司纏身全面停工，家庭經濟重擔轉由老婆、金曲歌后朱海君一肩扛起。雖然外界多次傳出兩人婚姻生變、甚至離婚消息，但朱海君始終未正面回應，僅低調專注工作。隨著新的一年到來，她也悄悄重返舞台，近況再度成為焦點。

朱海君先前因捲入老公爭議而一度銷聲匿跡，身形明顯消瘦。去年她與「豪記唱片」合約期滿後選擇不續約，僅偶爾接下零星商演。隨著 NONO 因案件失去工作來源，朱海君必須獨自撐起家計，動向自然備受外界關注。

據悉，朱海君已確定接下開春後的重要演出，將參與雲林劍湖山舉辦的《耐斯歌廳秀》。自 3 月 8 日起，她將連續三個月、每月固定現身劇場演出，逐步重返熟悉的舞台。師父許效舜日前也透露，曾在廟會活動巧遇朱海君，直言她明顯瘦了一圈，但仍相當認真投入演唱，並親口為她加油打氣。

回顧本案，NONO 被控對 6 名女性涉及性侵與猥褻行為，一審判決中僅有一案被認定有罪，遭判刑 2 年 6 個月，其餘案件因證據不足判無罪。案件上訴至二審後，高等法院採不公開審理，日前並傳喚關鍵證人釐清多年以前的案情細節。面對媒體追問是否認罪或與被害人和解，NONO 始終低調不語，僅身穿黑西裝、戴口罩出庭應訊。

