NONO涉性侵未遂二審開庭！一審遭判刑2年6月 今現身高院不發一語

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

藝人「NONO」陳宣裕遭控涉犯強制猥褻、強制性交等7項罪名，一審遭士林地方法院判處2年6月徒刑，檢方不服提起上訴。台灣高等法院今（29）日上午9點30分二審開庭，陳宣裕上午9點10分時搭車抵達高院刑事庭大樓，面對媒體詢問全程不發一語。

藝人「NONO」陳宣裕遭控涉犯強制猥褻、強制性交等7項罪名，一審遭士林地方法院判處2年6月徒刑（圖／翻攝畫面）

士林地院一審認定，5名告訴人分別指控遭陳宣裕強制猥褻、強制性交或強制性交未遂，但因各自僅陳述自身經歷，未目睹陳對他人之行為，無法互為補強證據，加上證述內容與部分客觀事實不符，檢方提出的直接或間接證據仍存合理懷疑，依「罪證有疑、利歸被告」原則，判決其中多項罪名無罪。

廣告 廣告

一審唯一認定有罪的證據，是陳2011年透過綜藝節目認識一名女子，他向女子要電話號碼後，提議開車送女子返家，卻將她載至大稻埕河濱停車場欲性侵，因女子拚死抵抗而未遂。女子親友在審理期間證稱，聽她訴說案情時，感受到對方情緒明顯不同以往，士院因此採信女子指述，依強制性交未遂罪判處陳2年6月徒刑。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

更多FTNN新聞網報導

挪公款匯妻帳戶、付服務處水電！市議員黃紹庭詐領1455萬助理費 二審仍獲緩刑

假藉理療活活打死女信徒！台中邪教6幹部二審逆轉 無罪改判7年徒刑

辜仲諒拚解禁落空 高院延長限制出境、科技監控8月

