NONO涉性侵案二審 6被害人未求償盼道歉與正義

（中央社記者劉世怡台北11日電）藝人NONO涉性侵猥褻6人案，一審判刑2年半，經上訴，二審今天開庭，NONO否認犯行。被害人均未求償，只盼道歉與司法正義。高院定明年1月29日傳喚證人，2月12日辯論，擇期宣判。

台灣高等法院今天上午再度開庭，採不公開審理，NONO（陳宣裕）進入法庭，面對媒體詢問均不發一語，庭訊約1小時30分鐘結束。

近年台灣陸續爆出多起權勢、職場性騷擾及性侵事件，許多受害者在民國112年打破沉默，勇敢公開受害經過，促成台灣「MeToo運動」。

其中，1名女子於112年間在臉書指控遭NONO伸狼爪，後續多名女子提告。多數被害人為北漂工作者、事件多發生在10多年前，被害人指稱NONO利用其身型優勢進行侵犯。NONO當時透過臉書表示，即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。

檢方起訴指出，NONO多次利用身為藝人的知名度及工作機會，結識多名被害人，先後於民國97年、99年、100年、102年間，分別在住處、飯店、車上等處，以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等為由，讓不知情被害人與NONO獨處，進而違反被害人意願涉犯妨害性自主行為。

檢方認定，NONO對6名女子犯罪，分別是3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，因此提起公訴。

一審士林地方法院認定，NONO於100年間參與電視節目錄製時向被害人索取聯繫方式，當晚錄製結束後不斷聯繫被害人，表示可以開車載被害人回家。被害人原本婉拒，但NONO不斷邀約，被害人信任NONO身為演藝圈知名前輩，因此答應。

NONO最後將車開往大稻埕河堤停車場，欲對被害人強制性交，因被害人不斷掙扎、求饒且跌落在右後座腳踏板處，NONO才作罷而未得逞。NONO犯強制性交未遂罪，事證明確，判刑2年6月；其餘6罪，因檢察官舉證不足，判決NONO無罪。

檢方針對6罪無罪部分提起上訴；NONO則對有罪部分提上訴，案件由二審台灣高等法院審理。

此外，士林地檢署續查認定NONO藉身高與體型優勢，另對1名按摩店女員工及1名女網友侵害，8月間依強制性交、強制猥褻等2罪起訴，並建請法院從重量刑，目前案件由士林地院審理中。（編輯：李錫璋）1141211