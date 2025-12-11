NONO涉性侵案 高院出庭 (圖)

其他人也在看
最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑
即時中心／林韋慈報導今（10）日上午7時許，高雄鳳山區光遠路一家檳榔攤，驚傳一名男子持刀朝老闆娘身上狂捅，老闆娘跌坐血泊中，傷勢嚴重。路人聽聞求救聲後上前關心，驚覺男子手中還緊握利刃，嘴裡還念念有詞，喊了一句「還不趕快拿出來！」，男子事後落網，警方已介入調查中。據了解，砍人的嫌犯為46歲的呂男，疑似與68王姓老闆娘兒子有債務糾紛，今（10）日上午7時，他前往檳榔攤討債，但與老闆娘起了口角，便持刀行凶，老闆娘因傷勢過重，送醫後上午9點50分宣告不治。目擊者表示，男子回過神後，發現事跡敗露，先是狠瞪目擊者，接著鑽入巷內逃逸。警方獲報後到場，火速逮捕嫌犯，並拉起封鎖線，而檳榔攤老闆娘則傷勢嚴重，當場呈現OHCA狀態，緊急送醫。而呂男逃逸時，先將刀具丟入水溝中，也被查獲，隨後在檳榔攤附近的一間娃娃機店被逮捕，事後警方將人帶回現場指認。高雄鳳山分局也表示，鳳山分局成功所於7時31分許獲報，在鳳山區光遠路民宅有1女子身受刀傷，警方到場協助緊急將女子送往高雄國軍總醫院，隨後因傷勢過重宣告不治。經初步了解，呂男與42歲林姓男子之間有債務糾紛，今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人(68歲)爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊，並在調閱監視器後，在附近騎樓發現嫌疑人呂男，當場依準現行犯逮捕，全案目前積極偵辦中。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑 更多民視新聞報導文化部要制裁韓星？南韓電子入境卡稱「中國台灣」 李遠發聲了解放軍近期騷擾日韓 賴清德批非常不恰當：中國應體現大國責任仙塔律師鬼轉認當「詐團軍師」 網灌爆「拱拍SWAG」！民視影音 ・ 1 天前 ・ 17
七期豪宅門口約面交 千萬現金遭持槍2匪劫走｜#鏡新聞
台中七期附近發生千萬搶案，7月6日晚上10點多，被害人在台中市西屯區一處社區跟人約面交1061萬元鉅額現金，但是卻被人當街持槍行搶，警方循線追蹤，逮捕兩名搶匪，不過錢卻是不見蹤影，加上他們的供詞三度改口，警方還要追幕後黑手，法院近期審理後依加重強盜罪各判二人8年4個月徒刑。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 10
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
外遇男強餵老婆「墮胎藥」 她驚醒直奔醫院結果超心碎！
外遇男強餵老婆「墮胎藥」 她驚醒直奔醫院結果超心碎！EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 2
TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續
新竹御嵿攻城獅當家後衛高國豪因兄弟衝突鬧上法院，遭TPBL聯盟停賽，原本宜蘭地方法院已經審理終結，預定今天宣判，因高家兄弟完成和解，將另定審理期日。TPBL今天發出公告，高國豪仍要持續執行停賽處...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前 ・ 13
員工超時加班遭北市府罰30萬元！英業達回應了
台北市勞動局日前公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，其中代工大廠英業達（2356）使勞工延長工時超過法令12小時上限之規定，5年內第3次違反勞動基準法第32條第2項規定，遭罰30萬元為最高。英業達晚間也發布聲明回應，10月適逢專案業務旺季、部分員工積極投入，才會出現工時超出限制的狀況，公司已經檢討並強化管理機制，絕對沒有強制勞動。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 23
在台外勞替外勞做醫美手術 比診所便宜很多 遭台中地院判刑並驅逐出境
台中地方法院近日就一起地下醫美案件作出判決，2名外籍女子因長期在美容院內替客人施信傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
NBA》熱火洛席爾賭博案出庭拒認罪 300萬美元交保
涉入簽賭案件的熱火後衛洛席爾（Terry Rozier）本周在紐約法庭提出無罪抗辯，他以300萬美元交保獲釋（新台幣9354萬），他被起訴電匯詐騙、洗錢等美國聯邦罪名。共同被告拉斯特（Deniro Laster）也拒絕認罪，以5萬美元交保（新台幣155.9萬）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
檳榔攤老闆娘遇刺不治！ 疑兒欠錢.嫌犯討債爆衝突
高雄市 / 綜合報導 今(10)日早上7點多，一名男子持利器刺傷高雄鳳山檳榔攤的老闆娘，隨後徒步逃跑，過程中，脫掉犯案穿的外套躲避查緝，警方獲報調閱監視器追捕，隨後在距離案發現場約100公尺的娃娃機店逮到人，根據偵訊，嫌犯與檳榔攤兒子有債務糾紛，上門討債時和老闆娘爆發口角衝突，因而持利器攻擊，導致婦人傷重不治。監視器拍下，一名男子走進一處巷弄走到盡頭後又折返，然後脫掉身上的外套，當下男子還時不時四處張望，就因為他稍早持利器，攻擊一名檳榔攤老闆娘，事件發生在今日上午7點多，就在高雄鳳山區的這家檳榔攤。檳榔攤鐵門拉了下來，從縫隙看到店裡頭地板還留有血跡，裡面也是一片凌亂，隔壁鄰居目擊整個過程，目擊鄰居說：「我聽到這個男生講說，還不交出來，還聽到婦人在外面一直喊救命，看到他拿利器我馬上錄影，還看到婦人躺在那邊，他看到我錄影，他拿著利器要殺我。」而一早發生這樣的事左右鄰舍都不敢相信，鄰居說：「他們人都很好，老闆娘人很好，她兒子也是滿客氣滿有禮貌的啊。」看到現場已經拉起封鎖線，鑑識小組現場進行採證，轄區警方調閱監視器，循線追捕嫌犯，結果在距離案發現場約100公尺，這間娃娃機內逮到人。警方VS.嫌犯說：「蹲下，蹲下，蹲下(好啦)，蹲下啦，蹲下，刀子呢，你刀子呢。」接著也在檳榔攤旁的路邊，找到他犯案騎乘的機車，從機車內搜到1隻疑似犯案用戴的手套，根據警方初步調查了解，嫌犯跟檳榔攤兒子有債務糾紛。高雄鳳山分局副分局長陳永豐說：「今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊。」遭刺的老闆娘送醫時已經沒了呼吸心跳，搶救後還是宣告傷重不治，讓家屬悲痛萬分。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
減重名醫又出包？「過度縮胃」才挨罰 再涉詐保遭搜索
台北市調查處於九日針對宋天洲涉嫌開立不實診斷證明，協助患者向保險公司詐取保險金一事，展開搜索行動並約談相關人士到案，北檢以詐欺罪為由，諭令高雄減重名醫宋天洲繳納三十萬元交保。此案爆發前，宋天洲才因過度醫療遭高雄市衛生局處以停業四個月及罰款十五萬元的處分。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
兒債務糾紛害母枉死！ 檳榔攤老闆娘遭砍3刀身亡｜#鏡新聞
高雄鳳山區光遠路，一家檳榔攤的老闆娘，昨天(10日)早上七點半，遭到一名男子持刀殺害，有目擊者聽到求救聲，上前關心，看到男子持刀砍人，沒想到嫌犯眼看事跡敗露，竟然還想攻擊路人。雖然凶嫌不到一小時就被警方逮捕，訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢方聲押，法院晚間裁定收押；但檳榔攤老闆娘傷勢嚴重，送醫後宣告不治，嫌犯殺人動機，初步調查，是跟老闆娘兒子的債務有關。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
上市生技泰博通過罷工投票 工會取得合法罷工權
上市生技業者泰博（4736）爆發勞資爭議，泰博工會本1日舉行罷工投票，以92%的贊成票數通過罷工投票，取得合法罷工權。泰博工會表示，當日會員投票率65.79%，投票中贊成數罷工為 92%。但因工會已另行申請調解，工會表示，將待調解結束後，才會正式進行罷工。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
艋舺青山王祭遶境登場 「真人藝閣車」隊伍吸睛
台北市 / 綜合報導 台北三大重要祭典活動之一，北市艋舺青山宮為期3天的暗訪遶境活動登場！今年適逢青山宮建宮170週年，祭典連3天舉辦規模相當盛大，其中備受矚目的真人藝閣花車，七彩燈飾搭配動感音樂，萬華街頭可以說是熱鬧滾滾，沿途有大批信眾圍觀，表演者也丟下小福袋和民眾同樂。一身古裝搭配精緻妝容扮演神話角色站在藝閣花車，手拿小零食小福袋一個一個向下撒，就像在給予祝福，和周邊信眾互動熱絡，藝閣上絢爛奪目的燈飾，再搭配背景動感音樂，場面熱鬧非凡，主持人說：「有沒有還沒有搶到糖果的舉手，還沒搶到的舉手。」只見沿途信眾們揮舞雙手，有的人高舉水桶拎著提袋，就是為了接住從車上拋下的平安小物，昨(9)日下午開始，長長一列「真人藝閣車」隊伍從長沙街出發行經龍山寺等知名地標，艋舺青山宮遶境活動走到哪都是滿滿人潮。青山宮供奉的靈安尊王出廟，走進艋舺的大街小巷，一年一度的遶境是台北三大重要祭典活動之一，其中「夜巡暗訪」目的是要驅除惡靈，為民眾祈福，剛好今年又適逢，青山宮建宮170週年當然得更盛大舉辦，就連上個月底北港朝天宮媽祖，也睽違5年北上來共襄盛舉，整個祭典為期3天規模盛大，神明所到之處熱鬧滾滾，第一個夜晚已經讓艋舺化身不夜城。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 3
台中倉儲大火奪9命 檢起訴14人全聯發聲了
全聯福利中心位於台中大肚區興建中的倉儲，去年12月19日大火釀9死、8傷，台中地檢署今（11）日偵結，依過失致死、違反職安法等罪嫌，起訴全聯公司、互益營造、新菱公司等3名法人，以及全聯施姓主管等共14中廣新聞網 ・ 25 分鐘前 ・ 發起對話
「史上最大初音未來」2026東京跨年夜震撼登場！確認有全球線上直播
東京即將迎來一場前所未見的跨年活動，日本官方宣佈將在 2025 年 12 月 31 日的「Happy New Year Tokyo 2026」倒數活動中，展示被稱為「史上最大初音未來」的巨型投影。這場跨年活動將於東京都廳前舉行，利用該建築登錄金氏世界紀錄「世界上最大的建築物常態性投影」的建築投影系統，讓這位全球知名的虛擬歌姬化身為數位巨人，帶來精彩的沉浸式演唱會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
青山王夜巡「伏木曳山祭」登場 激盪台日宗教火花
台北市 / 綜合報導 艋舺青山宮建宮170週年9日開始青山王夜巡，昨(10)日的最大焦點就是「伏木.曳山祭」，夢幻氛圍吸引不少民眾朝聖盛大的宗教活動，台北市長蔣萬安當然也沒缺席，早早到場接駕，還說未來有機會的話想讓他的小孩體驗坐上藝閣花車。藝閣花車上童男童女們妝容精緻，打扮成神話故事人物站在上面的他們，撒下小零食小福袋，路上的信眾們好開心想要拿一個討吉利，艋舺青山宮建宮170週年，從9日開始進行青山王夜巡，10日第2天的一大焦點是這個。燈籠山車炫彩奪目，在夜晚營造夢幻氛圍，看看旁邊表演者的服飾可能覺得有點日式風格沒有錯，他們就是特別從日本來的伏木曳山祭，起源於江戶時代北前船商為岸，最精彩的看點就是山車互撞，現場觀眾的吶喊也將氣氛推向最高潮。隨後隊伍走上街頭，信徒也伴隨在一旁感受台日宗教所激盪的火花，而這場台北的重大宗教盛典，市長蔣萬安當然沒缺席，早早在現場等候接轎，蔣萬安看起來心情很好，也在這值得紀念的日子獻上祝福。台北市長蔣萬安說：「我們今年剛好青山宮建宮170週年，我很想(坐藝閣花車)欸，沒有機會，沒關係，我下次看我的小朋友，我有兩個二寶三寶可以有機會。」為期3天的宮慶活動，前2天都是夜巡，今(11)日最後1天則會有正日遶境，早上8點出發中午12點尊王起駕，要用熱鬧的宗教慶典為逐漸轉涼的台北注入熱情與活力。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
熱鬧！ 青山宮今「正日遶境」 集結北港媽等六大宮廟
台北市 / 綜合報導 台北三大祭典之一的青山王祭，活動來到最後1天，但不同於前2天的夜巡，而是最盛大的「正日 遶 境」，一早8點來自北中南的六大宮廟紛紛出發。而萬華大拜拜除了延續傳統，各個宮廟隊伍中也能看到許多創新元素。像是結合日本祭典有武士騎馬，也有日式花車全都在隊伍當中，甚至有小丑出 現 ，營造成嘉年華的風格。舞龍舞獅在紅壇前大展威風，艋舺大拜拜最盛大的青山宮正日遶境今(11)日展開，敲鑼打鼓增添熱鬧氣氛，這回六大宮廟包含北港朝天宮，朴子配天宮還有木柵集應廟，全都共襄盛舉，而且除了能看到傳統陣頭，怎麼還有來到嘉年華的感覺。記者張小媛說：「在傳統的遶境活動裡面，我們也發現一個非常有創意的遶境隊伍，像是嘉年華一樣，有小丑還有氣球，我們一起擊個掌。」小丑們在跟著隊伍往前走，還時不時跟民眾互動，原來他們是魔幻娛樂小丑隊受到朴子配天宮的邀請第1次到台北演出。表演者陳先生說：「後面那個是充氣的大小丑，是1個兩米二的大小丑，這樣子走在路上給人的感覺，就是會有那種不只是遶境，更像是遊行一樣。」民眾說：「比較現代比較特別的感覺，這個是比較適合小朋友。」民眾VS.記者說：「過去都沒有看過，沒有沒有，會覺得很有創意嗎還是覺得很奇怪，不會，很新鮮。」一身武士裝扮騎在雄壯的馬匹上，看起來相當威武，還有花車佈置成日本祭典的風格，一年一度的青山王祭不只延續傳統，也增添許多異國元素，讓宮廟文化更加奪目。 原始連結華視影音 ・ 47 分鐘前 ・ 發起對話
北市東區知名餐廳遭「潑紅漆砸店」 2惡煞落網共犯在逃
即時中心／徐子為報導台北市大安區某知名餐廳今（10）日凌晨遭人砸店，約4、5名蒙面男子持棍棒闖入，砸毀店面玻璃，且潑灑紅漆。轄區警方獲報後迅速循線，在新北市五股區逮捕2名涉案男子，目前正擴大追查其他共犯，動機也尚待釐清。北市警大安分局表示，敦化南路派出所於今凌晨4時許接獲報案指稱忠孝東路四段某巷弄內有妨害安寧情事，立刻派員到場查處，發現該店家門窗玻璃疑似遭毀損破裂，今早聯繫負責人至所釐清案情，後續積極偵辦，火速追緝2名犯嫌到案，其餘共犯正積極查緝中，全案將依涉毁損、恐嚇罪嫌移送偵辦。警方查出，其中2人砸店後逃到新北五股一間旅館藏匿，準備搭乘計程車離去，幸好警方及時攔截逮人。警方初步追查，目前落網的這2人沒有幫派註記。據悉，其餘共犯疑似在犯案後南下新竹躲藏、警方也已鎖定身分。大安分局呼籲，民眾如有糾紛，應尋正常管道協調處理，切勿使用暴力解決事情，以免觸法送辦，大安分局持續打擊嚴懲暴力，維護轄區民眾安全以及社會安寧。餐廳員工清理被砸、潑紅漆現場。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／北市東區知名餐廳遭「潑紅漆砸店」 2惡煞落網共犯在逃 更多民視新聞報導AIT公布最新美簽規定！社群軟體需設公開 下週一生效世界人權日暨美麗島事件46週年 賴清德：政黨可競爭但不能沒團結上班族歡呼！勞動部公告「全勤獎金算工資」 請病假也要發民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
北市內湖頻傳車輛財物遭竊 警巡邏逮現行犯｜#鏡新聞
再來看到整個停車場，都是他的提款機嗎？台北市這兩個月，發生多起車輛竊盜案，就發現有一名竊賊 專門挑上內湖江南街的停車場，趁著深夜沒人，大膽撬開車門，接著就把車內財物搜刮一空，不過這一次沒這麼幸運 警方當場堵到這名竊賊，恰巧在他下手的瞬間，出手抓人，一起來看畫面。讓警方也加強巡邏，但犯案時間及地點太頻繁，警方因此加強巡邏，終於在他再次下手的那一刻，成功逮到竊賊。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1