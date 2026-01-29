NONO涉性侵猥褻6人案 二審定2/12辯論終結

（中央社記者劉世怡台北29日電）藝人NONO涉性侵猥褻6人案，一審判刑2年半，經上訴，二審今天開庭傳喚2名證人，預計全案2月12日辯論終結並定宣判日。NONO庭訊後面對提問是否談和解，不予回應。

台灣高等法院今天上午再度開庭，採不公開審理，傳喚2名證人，其中1名證人為被害人的友人，證明確實在10多年前曾聽被害人提及被NONO侵害的狀況。據了解，因被害人事後與友人斷了聯繫，經過一番努力透過多個社群平台才重新聯繫上，請友人出庭作證。

全案起於民國112年間的台灣「MeToo運動」，1名女子透過臉書指控遭NONO伸狼爪，後續多人提告，事件多發生在10多年前，被害人指稱NONO利用身型優勢進行侵犯。NONO當時透過臉書表示，即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。

士林地檢署偵查終結起訴指出，NONO利用藝人的知名度及工作機會結識多名被害人，先後於民國97年、99年、100年、102年間，分別在住處、飯店、車上等處，以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等理由與被害人獨處，進而涉犯妨害性自主。

檢方認定，NONO對6名女子犯罪，涉犯3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，因此提起公訴。

一審士林地方法院認定，NONO於100年間參與電視節目錄製時向被害人索取聯繫方式，當晚錄製結束後不斷聯繫被害人，表示可以開車載被害人回家。被害人原本婉拒，但NONO不斷邀約，被害人信任NONO身為演藝圈知名前輩，因此答應。

NONO最後將車開往大稻埕河堤停車場，欲對被害人強制性交，因被害人不斷掙扎、求饒且跌落在右後座腳踏板處，NONO才作罷而未得逞。NONO犯強制性交未遂罪，事證明確，判刑2年6月；其餘被控涉犯6罪，因檢察官舉證不足，判決NONO無罪。

檢方針對無罪部分提起上訴；NONO則對有罪部分提上訴，案件由二審台灣高等法院審理。

此外，士林地檢署續查認定NONO藉身高與體型優勢，另對1名按摩店女員工及1名女網友侵害，8月間依強制性交、強制猥褻等2罪起訴，並建請法院從重量刑，目前案件由士林地院審理中。（編輯：蕭博文）1150129