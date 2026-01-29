NONO被控妨害性自主案二審再開庭 定2/12辯論終結

藝人NONO（陳宣裕）涉性侵猥褻六人案，一審遭判2年6月徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理。高院今天上午再度開庭，傳喚兩名證人，預計全案2月12日審理、辯論終結並定宣判日。庭訊後，NONO面對媒體詢問是否與被害人談和解等，均不予回應。

台灣高等法院29日審理藝人NONO（陳宣裕）被控妨害性自主案，陳宣裕身穿西裝、戴口罩出庭。（中央社）

台灣高等法院今天上午再度開庭，採不公開審理，傳喚兩名證人，其中一名證人為被害人的友人，證明其確實在10多年前有聽到被害人提及被NONO侵害的狀況。據了解，因被害人與友人後來斷聯，透過多個社群平台才終於找到這名友人，請其今天出庭作證。

近年台灣陸續爆出多起權勢、職場性騷擾及性侵事件，許多受害者在民國112年打破沉默，勇敢公開受害經過，促成台灣「MeToo運動」。其中，一名女子112年間在臉書指控遭NONO伸狼爪，後續也有多名女子提告。多數被害人為北漂工作者、事件多發生在10多年前，被害人指稱NONO利用其身型優勢進行侵犯。NONO當時透過臉書表示，即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。

檢方起訴指出，NONO多次利用身為藝人的知名度及工作機會，結識多名被害人，先後於民國97年、99年、100年、102年間，分別在住處、飯店、車上等處，以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等為由，製造與不知情被害人獨處機會，進而違反被害人意願涉犯妨害性自主行為。

檢方認定，NONO對6名女子犯罪，分別為3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，因此提起公訴。

一審士林地方法院認定，NONO於100年間參與電視節目錄製時，向被害人索取聯繫方式，當晚錄製結束後，不斷聯繫被害人，表示可以開車載被害人回家。被害人原本婉拒，但NONO不斷邀約，被害人信任NONO身為演藝圈知名前輩，因此答應。

NONO最後將車開往河堤停車場，欲對被害人強制性交，因被害人不斷掙扎求饒，NONO才作罷而未得逞。NONO犯強制性交未遂罪，事證明確，判刑2年6月；其餘六罪，因檢察官舉證不足，判決NONO無罪。

檢方針對六罪無罪部分提起上訴；NONO則對有罪部分提上訴，案件由二審台灣高等法院審理。

此外，士林地檢署續查認定NONO藉身高與體型優勢，另對一名按摩店女員工及一名女網友侵害，8月間依強制性交、強制猥褻等兩罪起訴，並建請法院從重量刑，目前案件由士林地院審理中。

