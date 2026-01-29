NONO被控性侵案二審開庭 2月12日將辯論終結

記者楊佩琪／台北報導

▲NONO被控性侵案，二審將於2月12日辯論終結。（圖／資料畫面）

藝人NONO(陳宣裕)被控性侵6名女子案，高等法院29日上午再度開庭，被媒體追問是否有意和解，NONO不發一語。此次開庭傳喚2名證人，預計2月12日辯論終結，也將訂出宣判日期。

2022年間，網紅「小紅老師」赴台北地檢署對NONO提告性侵，不少受害者也因此透過小紅老師協助，對NONO提告。因管轄權，全案台北地檢署移轉至士林地檢署偵辦，士檢認為NONＯ自2008年起，在住處、飯店、車子上等處，對6名女子性侵、猥褻，依法將提起公訴。

一審士林地方法院以1個強制性交未遂罪，判處2年6月有期徒刑，其餘強制性交、猥褻等罪無罪。案經上訴，高等法院多次開庭，但為性侵案件，全程皆不公開審理，預計2月12日辯論終結。

