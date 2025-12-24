NORAD耶誕老人追蹤行動70週年 與民眾共度佳節

記者丘學陞／綜合報導

美國北美防空司令部（NORAD），於24日展開適逢70週年的年度「耶誕老人追蹤行動」，透過更新耶誕老人動態的方式與民眾共度佳節，同時也展現NORAD任務能量，實踐全民國防。

NORAD表示，「耶誕老人追蹤行動」於美國山區時間24日上午4時（臺灣時間同日晚間7時）開始，並將持續至25日凌晨為止，期間除在網站更新耶誕老人位置、投放禮物數量外，NORAD也延續70年傳統，與民間合作接聽來電，即時報告耶誕老人動態。

「耶誕老人追蹤行動」源於70年前NORAD意外接獲民眾來電，自此除平時全天候不間斷的監控北美空域外，也在每年耶誕節時，運用其各型預警雷達、衛星等偵蒐工具承擔一項特殊任務，即「追蹤」在大氣層高速移動的耶誕老人，並以這種方式與民眾共度佳節。

而除NORAD外，航班追蹤網站「Flightradar24」也在耶誕佳節時，在地圖展示耶誕老人送禮航跡以慶祝節慶，今年航跡還顯示耶誕老人曾2度以近5000公里的時速通過臺灣周邊，隨後轉往東南亞繼續「送禮」，以另一種方式讓全球感受耶誕氛圍。

NORAD官兵戴上耶誕服飾，在守護北美安全的同時，與民眾共度佳節。（取自五角大廈網站）

美軍也延續傳統，與民間合作用電話向外界匯報耶誕老人動態。（取自五角大廈網站）