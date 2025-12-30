三星在今年初的One UI 7更新中，大動作引入Google Gemini功能，並且取代自家的Bixby作為預設助理，讓Bixby一度看起來像是要被打入冷宮。不過，相關消息從三星最新的One UI 8.5 Beta測試版本中發先，三星似乎計畫導入Perplexity AI讓Bixby變得更聰明。

不讓Gemini專美於前？傳三星Bixby將整合Perplexity AI，Galaxy S26系列有望首發

Bixby的逆襲：不再只會開關燈

根據測試版用戶的發現，升級後的Bixby在處理一般系統指令 (如設鬧鐘、開藍牙)時仍維持原樣，但當用戶詢問「複雜問題」時，Bixby會悄悄呼叫Perplexity的API進行查詢。

這帶來的改變相當顯著。例如，過去問天氣，Bixby可能只會報氣溫；但在Perplexity加持下，則能進一步提供「自然語言」的建議，像是「今天風大，建議多帶一件防風外套」，顯示Bixby試圖從單純的「語音遙控器」轉型為具備資訊整合能力的「AI助理」。

效法蘋果模式？Bixby主內、Perplexity主外

外界普遍解讀，三星此舉明顯是參考蘋果在其Apple Intelligence的策略。

就像蘋果讓Siri負責系統控制，遇到難題則外包給OpenAI的ChatGPT一樣。三星似乎也打算讓Bixby繼續專注於硬體控制與系統運作，而需要大量資料檢索與推理的「對話體驗」，則交給擅長引用來源與統整資訊的Perplexity。

至於首款正式深度整合此功能的機種，極有可能是預計明年初發表的年度旗艦Galaxy S26系列。

不只手機，家電也要變聰明

事實上，Perplexity與韓系大廠的合作早有跡可循。Perplexity本週才剛宣布將進駐Samsung與LG的智慧家電產品，並且預計在幾天後的CES 2026正式亮相。這意味著未來使用者不只能對著手機問問題，可能連對著電視遙控器或冰箱問「冰箱剩菜能做什麼料理」，背後都能藉由Perplexity協助查找解答。

分析觀點：多模型並存將成常態

雖然Google Gemini很強大，但過度依賴Google對於三星來說始終是個隱憂 (畢竟Pixel也是手機市場競爭對手)。引入Perplexity不僅能增加Bixby的差異化特色 (Perplexity強項在於精準搜尋與附上引用來源，幻覺相對較少)，也能在談判桌上增加對抗Google的籌碼。

值得注意的是，三星並未因此與Google決裂，明年CES上仍預定展出整合Gemini的智慧冰箱。這預示著未來的AI手機與家電，將不會只有一顆「大腦」，而是會像路由器一樣，根據你的問題類型，自動切換到最適合的AI模型 (Gemini負責創作、Perplexity負責搜尋、Bixby負責控管)，而或許這才是真正的「AI Agent」完全體。

