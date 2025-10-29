Yahoo Tech

Nothing Phone (3a) Lite 平價登場：簡化版透明設計和 Glyph 燈效

引入鎖定畫面廣告以平衡成本。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
Nothing 主品牌旗下最平價的手機 Nothing Phone (3a) Lite 今日正式登場，它依舊有標誌性的透明設計和 Glyph 燈效，但兩者都經過了簡化以降低成本。這次在鋼化玻璃背蓋的下面，並沒有很多裝飾元素。同時 Glyph 系統也僅僅以單顆小圓點的方式出現在機背右下角，可提示自訂通知或用於倒數計時等功能，相比其它 Nothing 手機存在感頗爲稀薄。機身的重量和厚度分別為 199g 和 8.3mm，分黑、白兩種配色，具備 IP54 防塵防水機能。

規格方面向來不是 Nothing 的強項，這款裝置搭載了聯發科天璣 7300 Pro 5G 晶片和 8GB RAM，同時有 6.77 吋 FHD+ AMOLDE 螢幕，更新率達到 120Hz。其內建的電池為 5,000mAh，支援 33W 有線充電和 5W 有線反充。正面開孔內設有 16MP 自拍相機，背後則是 50MP 主攝、8MP 超廣角和 2MP 微距相機的組合。

Nothing Phone (3a) Lite
Nothing Phone (3a) Lite

值得一提的是，為平衡成本，Nothing 將在這款產品的後續系統更新中引入了名為「Lock Glimpse」的鎖定畫面廣告。它會以旋轉桌布的形式出現，同時夾帶大陸廣告公司博遠互聯提供的外部內容連結。根據官方目前的說法，「Lock Glimpse」預設為關閉狀態，但之後是否會有變化尚無定數。除此之外，Nothing 還確認未來會為手機「預載應用程式」。雖然官方承諾「將仔細挑選如 Instagram 等大多數人啟用手機第一天便會安裝的 app」，但這件事終究有違品牌最初強調的「乾淨體驗」追求呢。

Nothing Phone (3a) Lite
Nothing Phone (3a) Lite

Nothing Phone (3a) Lite 目前已於歐洲上架，128GB 和 256GB 型號（支援最高 2TB microSD 卡擴充）分別要價 249 和 279 歐元，其它地區發售資訊待定。

