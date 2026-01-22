NPO channel公益平台「集食送愛」 赴三芝致贈弱勢家庭電鍋及年菜

NPO channel公益平台創辦人張幼霖(右)和三芝區長李天民(右2)一起致贈電鍋、電熱毯和年菜給弱勢戶。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕NPO channel公益平台結合LINE購物與各大網路賣場和7-ELEVEN門市為弱勢家庭「集食送愛」，共同在三芝致贈電鍋、電熱毯和年菜給低收入戶，由公益平台創辦人張幼霖、三芝區長李天民及新生活促進會創辦人羅素如等共同代表致贈，希望讓弱勢家庭過個溫暖農曆年節。

張幼霖表示，全國北中南「集食送愛」計劃已邁入第6年，為擴大照顧更多弱勢家庭，集結線上、線下多元通路，除了平台官網募集外，與7-ELEVEN全台門市合作進入第3年，並結合LINE購物與各大網路賣場，其中北區擇定長期深耕北海岸公益服務的新生活促進會，共同為需要幫助的家庭募集年菜和物資。

李天民表示，感謝公益平台以「社會」為核心，從「慈善」、「公益」到「永續」，建立行善的社會網絡，感動更多人投入「共好」的行列，共創美好的價值；也感謝新生活促進會創辦人羅素如，長期在北海岸照顧弱勢家庭，平日不僅關懷訪視、協助送餐給獨居長輩，也成立社區照顧關懷據點，讓長輩在據點裡參與各項藝文活動和健康促進。

羅素如表示，協會長年服務北海岸地區，包括淡水、三芝、石門、金山與萬里，服務對象涵蓋低收入戶、中低收入戶、邊緣戶、獨居長輩及身心障礙者等，每年服務2282戶家庭，關懷訪視2440人次，電話問安4011人次，成為弱勢家庭支柱與依靠。

羅素如表示，過年團圓對許多家庭來說是歡聚時刻，但對獨居長輩卻是需要更多的陪伴，協會配合NPO channel公益平台募集，還會有第2波行動，由工作人員送到需要關懷的弱勢獨居長輩家中，也歡迎更多人響應「集食送愛」計劃，到網路平台認購，或7-ELEVEN全台各門市實體通路捐贈。

NPO channel公益平台創辦人張幼霖(右)表示，全國北中南「集食送愛」計劃已邁入第六年。(記者翁聿煌攝)

