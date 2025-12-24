NSO攜手指揮西格哈特 邀你共赴《維也納之夜》

記者黃朝琴／臺北報導

紀念小約翰．史特勞斯200歲誕辰，NSO國家交響樂團《華麗歌劇選粹－維也納之夜》本月30日臺北國家音樂廳登場，以史特勞斯家族經典作品為核心，奧地利指揮家馬丁．西格哈特，帶來多首奧地利圓舞曲、波爾卡舞曲與輕歌劇名作選粹，並攜手女高音娜塔莉．佩尼亞－科馬斯獻藝，以充滿節慶氣息樂音，陪伴樂迷迎新年。

19世紀末的維也納，觥籌交錯的宴會、璀璨華麗的廳堂、普拉特公園的浪漫漫步，以及充滿感染力的歡樂氣氛，孕育出圓舞曲與輕歌劇的黃金年代。約翰．史特勞斯父子、雷哈爾、卡爾曼、米勒克與馮．蘇佩等作曲家，皆以輕快迷人的旋律，為這座城市留下不朽音樂風景。其中，被譽為「圓舞曲之王」的小約翰．史特勞斯，更是將這股音樂精神推向世界舞台的重要人物。

馬丁．西格哈特（Martin Sieghart）長年活躍於國際樂壇，以詮釋德奧作品聞名，尤以演繹約翰．史特勞斯家族音樂享譽國際，繼2023年後再度應邀來臺，攜手NSO國家交響樂團帶來歲末音樂饗宴。

馬丁．西格哈特將帶來多首奧地利圓舞曲、波爾卡舞曲與輕歌劇名作選粹，包括《威尼斯之夜》序曲、《春之聲》圓舞曲、《雷鳴與閃電》及風趣俏皮的《香檳》波爾卡舞曲等，洋溢喜氣洋洋的節慶氛圍。其中《滴答》波爾卡舞曲巧妙模擬時鐘聲響，以節奏描繪時間流轉，令人會心一笑。

娜塔莉．佩尼亞－科馬斯（Nathalie Peña-Comas），曾獲得多明尼加索貝拉諾獎，她將演唱德沃札克〈月之頌〉、莫札特《費加洛婚禮》詠嘆調，以及雷哈爾與小約翰．史特勞斯的輕歌劇選段，兼具抒情與戲劇張力的聲線，邀您細細品味名家名曲的絕代風華。

西格哈特曾任斯圖加特室內樂團首席指揮、林茲布魯克納管弦樂團與林茲歌劇院的首席指揮，並與這兩個樂團合作錄製多張CD。西格哈特特別熱愛史特勞斯家族的音樂，曾指揮約翰．史特勞斯管弦樂團在日本巡迴4年，並與諸多樂團合作舉辦史特勞斯音樂會。

來自多明尼加、以熱情與柔美聲線廣受讚譽的娜塔莉．佩尼亞－科馬斯，是一位獲得拉丁葛萊美獎提名的女高音與演員，演出足跡遍及歐洲、亞洲與美洲超過25個國家。她曾於《魔笛》、《波希米亞人》、《唐．喬凡尼》、《費加洛婚禮》、《茶花女》與《卡門》等多部經典歌劇中擔綱演出。她曾受邀參與多項重要國際音樂節，包括維也納藝術節、艾米利亞－羅馬涅音樂節、蒙特卡蒂尼歌劇節。

NSO《華麗歌劇選粹－維也納之夜，由奧地利指揮家馬丁．西格哈特領軍。(NSO提供)

女高音娜塔莉．佩尼亞－科馬斯，來自多明尼加，以熱情與柔美聲線廣受讚譽。(NSO提供)