NSO週末首演《生路》 用音樂禮讚台灣土地、致敬一代報人林榮三

「自由之聲」音樂會記者會，右起NSO執行長郭玟岑、林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬、指揮林勤超、作曲家陳可嘉、鋼琴家丹尼斯‧科祖金。(記者潘少棠攝)

〔記者凌美雪／台北報導〕今年是《自由時報》創辦人林榮三逝世10週年，財團法人林榮三文化公益基金會與NSO國家交響樂團合作，將於11月1日在台北國家音樂廳舉辦「自由之聲」音樂會，包括接受委託創作新曲向林榮三致敬的旅美作曲家陳可嘉、旅歐指揮家林勤超，以及將於音樂會擔任獨奏的鋼琴家丹尼斯‧科祖金(Denis Kozhukhin)，今日齊聚音樂會的宣告記者會，3位音樂家不約而同對於林榮三一生奮鬥的精神與理想表示敬佩。

廣告 廣告

林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬於記者會中表示，林榮三創辦人行事低調，但他所做的事情卻影響深遠；他在政治與商業領域都取得了頂尖成就之後，但因深感台灣不能只有一種聲音，而於1993年創辦《自由時報》。更為提升報紙的閱讀品質，親自走訪歐美多國，了解最先進的報紙印刷技術與設備，使《自由時報》成為灣台第一份全彩印刷的報紙，並創下單日發行超過一百萬份的紀錄。

蔡素芬指出，林榮三創辦人幾乎每天待在報社工作到凌晨一點才回家，期盼國人在台灣生長能更關心台灣社會，以台灣為主體走出屬於台灣人的生路。這次音樂會特別委託作曲家陳可嘉創作新曲，也是以《生路》為名，呈現林榮三一生奮鬥的精神與對台灣的深情，「感謝NSO與所有音樂家的參與，讓我們得以用音樂的方式緬懷這位為台灣民主與自由努力一生的創辦人，紀念他對台灣社會的貢獻與信念。」

特別為音樂會返國的林勤超則表示，《生路》受到林榮三先生奮鬥精神的啟發，作品中充滿溫度與力量，也蘊含對台灣土地的敬意與禮讚，「我在排練的過程中閱讀了創辦人的傳記，對他的堅持與奉獻深感佩服。作品彷彿呈現了他一天的生活節奏，從清晨開始奮鬥，到深夜仍思考台灣的未來，最後在光榮與成就中落幕。」

作曲家陳可嘉說明，她在創作過程時常想到林榮三所說「我這一生就是要為這片土地打拼」，腦海中更時常浮現想像他在黎明前起身、深夜仍未休息的身影，「音樂對我而言，就像創辦人對報業的投入一樣：是一種創作、堅持，也是一種愛。透過《生路》，我想向林榮三先生致敬，並邀請聽眾一起感受那份為理想奮鬥、為土地奉獻的精神。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統 陸委會首度證實「已除籍」

史上來台之最！奇美古埃及展期為何長達1年？網友以王世堅名句回應

硬起來！台灣拒買 南非2水果銷台大暴跌

世界大賽》藍鳥狂比4敬遠大谷翔平！美媒直言廢除制度 道奇主帥回應了

