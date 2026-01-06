「NSO黃俊文與好朋友們室內樂音樂節」邁入第四屆 世代交流

NSO黃俊文與好朋友們室內樂音樂節音樂家於記者會合影

(左起)小提琴家林品任、NSO小提琴家曾婕安、次女高音珍妮佛‧詹森‧卡諾、NSO大提琴家唐鶯綺、NSO中提琴家陳猶白

「NSO黃俊文與好朋友們室內樂音樂節」已邁入第四屆。音樂節一路以來累積眾多里程碑，包括邀請近20位國內外音樂家、近30位NSO音樂家好友，共同完成16場演出，與愛樂朋友分享超過25首橫跨古典與當代的室內樂作品。今年小提琴家黃俊文再度為樂迷規劃4場音樂饗宴，將國際上位居一線的音樂家邀請到臺灣，新年1月就帶給國內樂迷們難得的音樂饗宴。

力晶2026藝文饗宴—NSO黃俊文與好朋友們室內樂音樂節將於1月6、7、8及9日登場。黃俊文將分別攜手小提琴家林品任、中提琴家提摩西‧李道特、大提琴家丹尼爾‧繆勒－修特、單簧管朱玫玲、次女高音珍妮佛‧詹森‧卡諾以及鋼琴家伊農‧巴納坦、翁重華、NSO音樂家群：鄧皓敦、曾智弘、陳怡茹、蔡竺君、洪章文、曾婕安、黃瑞儀、呂昭瑩、陳猶白、上地彩門、連亦先、黃日昇、唐鶯綺、蘇億容、安德石、林于斐、簡凱玉、解瑄，以及NSYO青年音樂家群：安仕凱、曾慶稦、林玄晉，共計29位音樂家同臺，帶來四場、三套截然不同的節目。

之後1月17日登場的力晶2026藝文饗宴—NSO《春日英雄》則由NSO音樂總監準‧馬寇爾領軍，攜手小提琴家黃俊文與大提琴家丹尼爾‧繆勒－修特共同演繹，呈現德布西、布拉姆斯及貝多芬經典，帶領樂迷體驗截然不同的音樂層次。

黃俊文表示，走到第四屆，他對室內樂的認識更謙卑，也更渴望深入；同時，他也見證了臺灣音樂圈對室內樂的重視與年輕世代音樂家的熱情。今年更安排NSYO青年大提琴學員參與演出維拉－羅伯斯為八把大提琴所譜寫的第一號《巴西風格的巴赫組曲》，由德國大提琴家丹尼爾‧繆勒－修特領奏，讓室內樂成為世代交流的重要場域。