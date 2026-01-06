《NSO黃俊文與好朋友們》 29音樂家同台星光璀璨

記者黃朝琴／臺北報導

NSO國家交響樂團主辦第4屆《NSO黃俊文與好朋友們》室內樂音樂節，今（6）日至9日在臺北、雲林登場，小提琴家黃俊文從廣度、深度與趣味性出發，規劃3套曲目4場演出，多位國際頂尖演奏好友同台炫技，NSO演奏家更是精銳盡出，29位音樂家同台星光璀璨，名家配名曲，帶樂迷穿越古典與當代作曲家，透過樂章所寄託的細膩情感。

2023年起，在國家交響樂團邀請下，享譽國際的臺灣小提琴家黃俊文開啟室內樂音樂節策劃，他逐步推動以室內樂為核心的長期計畫。親密細膩的室內樂，連續3屆獲觀眾好評後，今年4度以《NSO黃俊文與好朋友們》為主軸，節目在古典與當代之間遊走，透過作品並置，使聽眾理解不同音樂語彙之間的對話。

黃俊文認為，室內樂不僅是一種演奏形式，更像是一個「人與人溝通的小型社會」，透過傾聽、回應與分享，音樂才能真正產生開啟人與人之間更深刻的連結，演奏音樂就是要能夠分享，這正是室內樂的精髓。

《NSO黃俊文與好朋友們》系列，始終以清晰的策展脈絡與高度音樂性為特色。每一屆音樂節從曲目出發，再尋找最適合的演奏家，幾乎每場演出組合與曲目都不同，曲目都是精挑適合每位音樂家的曲子，音樂家們提前從世界各地飛到臺北排練；過程中反覆調整，只為讓每一套節目如「蓋房子」般結構嚴謹而富含內涵。

開幕音樂會《搖擺美國－阿帕拉契之夜》今日在臺北國家音樂廳登場，曲目包括希格東《第一號鋼琴三重奏》、柯普蘭《阿帕拉契之春》13件樂器版本，以及德沃札克《美國》降E大調第三號絃樂五重奏》。

第2場《奇幻音想》7日在臺北國家音樂廳獻演，演出曲目分別為，維拉－羅伯斯第一號《巴西風格的巴赫組曲》，為八把大提琴；維拉－羅伯斯詠嘆調，選自第五號《巴西風格的巴赫組曲》，為次女高音和八把大提琴；法雅《賽姬》，為次女高音、長笛、小提琴、中提琴、大提琴與豎琴；諾曼《跑車浪漫旅》，為八把小提琴，以及佛瑞《G小調第二號鋼琴四重奏》。

第3場《琴戰背影》8日在臺北國家音樂廳登場，演出曲目包括，德布西《長笛、中提琴與豎琴奏鳴曲》，雷史畢基《黃昏》為次女高音與絃樂四重奏，以及艾爾加《A小調鋼琴五重奏》。

第4場《琴戰背影》（雲林場）9日於雲林聲泊廳獻演，曲目為雷史畢基《黃昏》為次女高音與絃樂四重奏，以及艾爾加《A小調鋼琴五重奏》。

黃俊文將分別攜手小提琴家林品任、中提琴家提摩西．李道特、大提琴家丹尼爾．繆勒－修特、單簧管朱玫玲、次女高音珍妮佛．詹森．卡諾以及鋼琴家伊農．巴納坦、翁重華同台獻藝。

再者，NSO派出18位音樂家，創下歷屆新高，既有熟面孔，也有首次加入的團員。包括鄧皓敦、曾智弘、陳怡茹、蔡竺君、洪章文、曾婕安、黃瑞儀、呂昭瑩、陳猶白、上地彩門、連亦先、黃日昇、唐鶯綺、蘇億容、安德石、林于斐、簡凱玉、解瑄也助陣。更具象徵意義的是， NSYO國家青年交響樂團3位大提琴成員，包括安仕凱、曾慶稦、林玄也受邀同台演出，展現音樂節對培育年輕世代的重視。安仕凱表示，能近距離與國際級大提琴名家同台演出，直接從排練與演奏中學習技巧，是一次很棒、很難忘的經驗。

黃俊文表示，走到第4屆，他對室內樂的認識更謙卑，也更渴望深入，他見證臺灣音樂圈對室內樂的重視，以及年輕世代音樂家的熱情，今年更安排3位來自NSYO的明日之星參演維拉－羅伯斯為八把大提琴所譜寫的第一號《巴西風格的巴赫組曲》，由德國大提琴家丹尼爾．繆勒－修特領奏，室內樂直接而親密的演奏形式，讓不同世代音樂家能夠現場交流、即時學習，彼此激盪。

黃俊文提到，林品任是他很常欣賞的臺灣小提琴家，他3度參演，中提琴家提摩西則是2度參演，也算是「半個臺灣人」，娶了臺灣太太，中文也愈來愈流利。大提琴家丹尼爾大家都非常熟悉，多次來臺演出，從獨奏會到與NSO的合作，非常感謝他在1月1日一大早就飛來臺灣。

黃俊文說，鋼琴家伊農則是第一次來到臺灣，也是紐約愛樂創立以來，第一次特別為鋼琴家設立頭銜的音樂家，在獨奏與室內樂領域都擁有極為傑出的造詣。

此外，今年音樂節首度邀請聲樂家參與。次女高音珍妮佛第一次來到亞洲，臺北也是她亞洲第一站。她是大都會歌劇院的次女高音，她的加入將帶來更多元色彩。次女高音珍妮佛．詹森．卡諾與團員，在今天記者會搶先帶來一段演出，她說強調自己很享受與音樂家們切磋，也期待將合作成果呈現給臺灣樂迷。

林品任表示，他很認同黃俊文所言，室內樂是音樂家養成過程，不可或缺的一環，並認為能與許多同樣隸屬林肯中心室內樂協會(CMS)的音樂家們在家鄉臺灣同台演出，格外有意義。

《NSO黃俊文與好朋友們》室內樂音樂節，3套曲目4場演出，29位音樂家同台星光璀璨。（記者黃朝琴攝）

NSO主辦第4屆《NSO黃俊文與好朋友們》室內樂音樂節記者會，音樂家群現場演出。（記者黃朝琴攝）

大提琴家丹尼爾．繆勒－修特1月1日就飛來臺灣。（記者黃朝琴攝）

中提琴家提摩西2度參演，娶了臺灣太太，中文愈來愈流利。（記者黃朝琴攝）

大都會歌劇院的次女高音珍妮佛．詹森．卡諾。（記者黃朝琴攝）

臺灣小提琴家林品任3度參演。（記者黃朝琴攝）

紐約愛樂鋼琴家伊農．巴納坦第一次來到臺灣，獨奏與室內樂有極傑出造詣。（記者黃朝琴攝）

小提琴家黃俊文從廣度、深度與趣味性出發，規劃3套曲目4場演出。（記者黃朝琴攝）