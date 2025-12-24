NSO《維也納之夜》 致敬「圓舞曲之王」

記者黃朝琴／臺北報導

紀念小約翰．史特勞斯200歲誕辰，NSO國家交響樂團《華麗歌劇選粹—維也納之夜》30日在臺北國家音樂廳登場，以史特勞斯家族經典作品為核心，奧地利指揮家馬丁．西格哈特，帶來多首奧地利圓舞曲、波爾卡舞曲與輕歌劇名作選粹，並攜手女高音娜塔莉．佩尼亞—科馬斯獻藝，陪伴樂迷迎新年。

19世紀末的維也納，孕育出圓舞曲與輕歌劇的黃金年代。其中，被譽為「圓舞曲之王」的小約翰．史特勞斯，更將這股音樂精神推向世界舞臺。

廣告 廣告

馬丁．西格哈特將帶來多首奧地利圓舞曲、波爾卡舞曲與輕歌劇名作選粹，包括《威尼斯之夜》序曲、《春之聲》圓舞曲、《雷鳴與閃電》及風趣俏皮的《香檳》波爾卡舞曲等，洋溢喜氣洋洋的節慶氛圍。其中《滴答》波爾卡舞曲巧妙模擬時鐘聲響，以節奏描繪時間流轉，令人會心一笑。

來自多明尼加、以熱情與柔美聲線廣受讚譽的娜塔莉．佩尼亞—科馬斯，是一位獲得拉丁葛萊美獎提名的女高音與演員，演出足跡遍及歐洲、亞洲與美洲超過25個國家。她曾獲得多明尼加索貝拉諾獎，將演唱德沃札克〈月之頌〉、莫札特《費加洛婚禮》詠嘆調，以及雷哈爾與小約翰．史特勞斯的輕歌劇選段，兼具抒情與戲劇張力的聲線，邀您細細品味名家名曲的絕代風華。

NSO《華麗歌劇選粹—維也納之夜，由奧地利指揮家馬丁．西格哈特領軍。(NSO提供)