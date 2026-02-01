NSYO國家青年交響樂團寒巡 台南文化中心啟航
（中央社記者趙靜瑜台南1日電）NSYO國家青年交響樂團寒巡首度在台南文化中心進行集訓與演出，今年將由NSO國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉二度指揮，鋼琴名家寇伯林合作巡演，齊力培養青年音樂世代。
台南市副市長葉澤山今天在記者會上致詞表示，站在台南這塊土地，看到這麼多頂尖青年音樂家齊聚，感觸很深，台南的西方音樂在日治時期已經有很好的基礎，後來二戰緣故，1950年成立台南善友樂團，1961年成立了以兒童為主的台南市3B兒童弦樂團，希望在南台灣種下音樂種子，培養在地的音樂家。
葉澤山表示，大家可能以為3B是指貝多芬（Beethoven）、巴哈（Bach）、布拉姆斯（Brahms），其實3B代表的是Best、Best、Best，希望在卓越中尋求卓越。葉澤山說，當初前輩們有這樣的精神，「我們更要傳遞」。
呂紹嘉表示，今年是第2次帶領NSYO，能夠在台灣的古都，也是西方樂團在台灣的起源地進行排練，非常有意義。
呂紹嘉說，台南的3B樂團在他成長習樂的年代是非常重要的存在，成員包括林昭亮、胡乃元與辛明峰都是後來名家，「相信在這裡排練，大家一定能感受到某種傳承的精神」。
呂紹嘉表示，這次曲目與土地連結，德弗札克創作「新世界交響曲」無論為美國而寫還是為家鄉而寫，情感總是那麼真實。台灣作曲家李元貞的創作「上游」到新竹溯源采風；貝多芬「第三號鋼琴協奏曲」將與鋼琴家亞歷山大．寇伯林（Alexander Kobrin）合作，「請大家好好把握這週的排練時光。」
NSYO在2023年7月由國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）創立，今年寒假正式邁入第6屆。NSYO每年透過公開甄選，廣邀來自不同文化背景的青年演奏家齊聚一堂，於寒暑假期間接受NSO各聲部首席及專業音樂家的密集指導，成為台灣新生代音樂家與世界接軌的重要橋梁。
2025第5屆成員更與德國指標性青年樂團「德意志青年交響樂團（Junge Deutsche Philharmonie, JDPh）」展開深度合作，邀請該團團員來台排練演出；今年3月，NSYO團員將前往德國參與JDPh巡演，持續深化跨文化的藝術交流，拓展青年音樂家的國際視野與合作能量。
「夢響．飛揚」2026國家青年交響樂團寒期巡迴音樂會將於2月6日在苗北藝文中心演藝廳，2月7日在國立新港藝術高級中學演藝廳，2月8日在台南文化中心演藝廳，2月10日在台北表演藝術中心大劇院演出。（編輯：管中維）1150201
