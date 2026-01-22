NTSO北歐樂季焦點—西貝流士小提琴大賽首獎朴秀藝首度來臺 大植英次指揮國臺交 詮釋北歐神話的音樂想像

【記者蔡富丞/綜合報導】NTSO國立臺灣交響樂團將於2026年1月23日（星期五）19:30於衛武營國家藝術文化中心音樂廳、1月25日（星期日）14:30於國家音樂廳 推出《大植英次，朴秀藝與國臺交》音樂會。本檔節目由國際知名指揮大植英次（Eiji Oue）領軍，攜手甫獲2025西貝流士國際小提琴大賽首獎得主朴秀藝（Sueye Park），與國立臺灣交響樂團同台演出，透過北歐與德奧經典曲目，勾勒神話意象下英雄命運與人性掙扎的交響敘事。

作為NTSO北歐樂季的重點節目，本檔演出特別聚焦北歐音樂語彙中冷冽而深刻的精神核心，特別邀請西貝流士小提琴大賽首獎得主朴秀藝首度來臺，與國立臺灣交響樂團合作演出。朴秀藝將重現其於國際賽事決賽中演奏、奠定首獎地位的西貝流士《D小調小提琴協奏曲》，透過這首被視為理解北歐音樂精神的重要經典，引領聽眾走進作曲家筆下孤獨、抗衡與力量交織的音樂世界，親耳感受世界級舞台所淬鍊出的聲音厚度。

此外，朴秀藝抵臺後隨即投入大師班教學，與臺灣年輕音樂學子面對面交流。她以細膩而專注的態度，分享對作品詮釋與演奏細節的觀察，從舞台經驗到音樂理解，與學員深入對話。透過教學現場的互動，也讓即將登場的演出，在音樂會前便與臺灣樂壇建立起更緊密的連結。

客席指揮大植英次則長年活躍於歐美與亞洲樂壇，曾擔任多個重要樂團音樂總監，並以結構清晰、層次分明的指揮風格著稱。他特別重視作品背後的文化脈絡與精神意涵，擅長在嚴謹的音樂架構中，釋放情感張力與敘事深度。再度與國臺交合作，透過葛利格與華格納取材自神話與文學的作品，展現英雄、命運與人性思辨的音樂面向，引領聽眾在交響聲響中，重新思考神話如何跨越時代、持續回應當代社會的精神提問。

《大植英次，朴秀藝與國臺交》音樂會以「神話作為時代隱喻」為核心，帶領觀眾從寂靜之中緩緩展開，一步步走進神話世界的壯闊場景。音樂會以西貝流士《D小調小提琴協奏曲》揭開序幕，小提琴彷彿從靜謐中浮現，在冷冽的北歐音樂氛圍裡，描寫個人面對自然與命運時的孤獨與堅持。接著演出華格納《齊格飛送葬曲》，以低沉而厚重的聲響，讓聽眾感受英雄殞落後的哀傷與沉思。

音樂會下半場轉入葛利格《第二號〈皮爾金〉組曲》，音樂色彩逐漸明亮，充滿畫面感，描繪返鄉、等待與選擇等貼近人心的情感，使整體氛圍回到溫度與情感之中。最後，隨著華格納《女武神的飛行》奔騰而出的旋律，音樂會在壯闊的神話場景中劃下句點，帶領觀眾在層層推進的音響中，感受交響樂團所營造的史詩張力。

國臺交歐陽慧剛團長表示，北歐樂季不僅是曲目主題的策畫，更是樂團持續深化曲目脈絡、拓展觀眾聆聽視野的重要方向。透過作曲家的經典樂曲，國臺交希望引導觀眾從音樂中理解不同文化如何回應時代、書寫人性，並在現場聆聽的過程中，建立與經典作品更深層的連結。國臺交也期盼藉由北歐樂季的全臺巡演，持續實踐推廣古典音樂、深化藝術公共價值的使命。