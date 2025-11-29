NTSO國立臺灣交響樂團80週年團慶音樂會落幕 5大職業樂團同台共演

記者/鄭欣宜報導

文化部所屬國立臺灣交響樂團29日舉行《80週年團慶音樂會—簡文彬與國臺交》，由指揮簡文彬領軍，邀集TSO臺北市立交響樂團、KSO高雄市交響樂團、NSO國家交響樂團、ESO長榮交響樂團等友團樂手共同演出，象徵臺灣5大職業樂團在同一舞台上以「家族」之姿齊聚，為國臺交80週年掀起最具重量的歷史時刻。音樂會重現1945年國臺交首次公開演出及1946年首次定期音樂會的經典曲目，帶領觀眾穿越時空，回望臺灣古典音樂的誕生與成長。文化部政務次長李靜慧、國立臺灣交響樂團長歐陽慧剛、臺北市立交響樂團長郭佩瑜、苗北藝文中心藝術總監林佳瑩等出席音樂會，共同見證國臺交80年的成長歷程。

NTSO 80週年團慶音樂會《簡文彬與國臺交》簡文彬指揮臺灣5大職業交響樂團共演，象徵臺灣交響樂的世代傳承與互相扶持 圖/文化部

文化部次長李靜慧強調，這80年的歷史絕非輕盈而過，而是由無數「有重量、有故事」的努力所堆疊而成，國臺交能夠成長至今日規模，除了歷任團長、團員與合作藝術家的專注奉獻，也仰賴長期支持的觀眾、合作夥伴與社會各界共同成就，國臺交的每一步，都凝聚著眾人的心力，是真正的「眾人的成就」。祝福國臺交在邁向下一個80年的旅程中，持續以音樂陪伴臺灣、面向世界，讓更多故事在旋律中延續與綻放。

國臺交團長歐陽慧剛表示，國臺交是臺灣交響樂團制度化的起點，也是許多音樂家的共同記憶。80週年不只是慶祝，更是回望初衷、再出發的重要時刻，能與4個夥伴樂團同台，更象徵臺灣交響樂的世代傳承與互相扶持。歐陽慧剛進一步指出，作為國家樂團，國臺交始終以文化公共性為核心，持續提升演奏品質、打造友善的音樂環境，並透過本土創作、教育推廣與在地連結，讓音樂走向更多族群。邁向下一個80年，國臺交將以穩健姿態守護本業、拓展視野，在國際舞台上為臺灣發聲，讓音樂成為島嶼共同的語言。

開場演出由國臺交退休法國號團員陳雪琪指揮霧峰國中管樂團，象徵扎根在地與跨世代傳承 圖/文化部

衛武營國家藝術文化中心藝術總監、同時也是國臺交前藝術顧問的簡文彬指出，國臺交在80年的歷程中不僅推動臺灣音樂文化的成長，更創造了許多深具指標性的創舉，從推動本土音樂創作、培育年輕音樂人才，到致力於國際交流等面向，皆留下重要且深遠的影響。期盼國臺交在未來能持續發揮作為國家樂團的引領角色，以堅實的專業能量與開闊視野，帶動臺灣音樂文化更深度扎根與向前發展。

重現起點─聽見1945與1946的聲音

本場音樂會重現國臺交於1945年首次公開演出與1946年首次定期音樂會的曲目，包括舒伯特《軍隊進行曲》、蘇佩《輕騎兵》序曲、德沃札克E小調第九號交響曲《新世界》，呈現從軍樂文化延伸出的豐富語彙與創團初期接軌世界的宣示。這些樂曲均呼應戰後初期的歷史背景，重返國臺交在百廢待舉時期的文化使命「以音樂撫慰社會、凝聚民心」。

為了讓觀眾更貼近80年前的現場感受，音樂會特別復刻1945年首次公開演出的原版節目單，以經典設計、紙質與排版，完整重現歷史風貌。復刻節目單於音樂會現場發放，引發觀眾熱烈收藏，更成為本場活動最具紀念價值的亮點之一。

扎根在地、跨世代傳承：霧峰國中管樂團開場演出

本場音樂會亦邀請霧峰國中管樂團擔任開場演出，展現國臺交與在地社區緊密連結的成果。霧峰國中為學生音樂比賽的常勝軍，以穩健的演奏與充滿朝氣的音樂性，為音樂會揭開序幕，指揮陳雪琪更是國臺交退休法國號團員，從專業樂團走入校園、持續深耕基層教育，象徵國臺交在人才培育、教育扎根與社會回饋上的長期投入。這場跨世代的合作，不僅凝聚在地情感，也彰顯國臺交推動音樂教育與社會連結的使命。

持續精進、深化公共性：國臺交的未來方向

展望下一個時代，國臺交也再度明確身為「國家樂團」在臺灣文化版圖中的角色與使命「以專注本業為核心」，持續精進樂團的演奏水準與藝術品質，讓每一次演出都能成為臺灣音樂能量的具體展現。國臺交深知，唯有不斷提升高度，才能成為音樂家最堅實的後盾，為作曲家、指揮家與演奏家打造一個能安心創作、充分展現專業的舞台。也唯有以穩健的演奏力為根基，才能以更親近、更友善的方式服務觀眾，邀請更多人走進音樂廳，感受到古典音樂在生活中的溫度與感動。

作為臺灣歷史最悠久的職業樂團，國臺交更以文化公共性為己任，秉持初心，持續透過演出、推廣與陪伴，以藝術回應社會、連結土地與人民。邁向下一個80年的路上，國臺交將持續以國家樂團的角色，穩健而堅定地守護本業、拓展視野，讓音樂成為臺灣這座島嶼共同的語言，並在國際舞台上持續為臺灣發聲。