NTSO歲末獻禮—《彌賽亞》選粹暨聖誕交響音樂會 12/21臺中中山堂登場

【記者蔡富丞/綜合報導】歲末將至，12月21日是一年之中白晝最短、黑夜最長的冬至。在這樣的時刻，音樂成為愛樂者最溫柔而堅定的陪伴。NTSO國立臺灣交響樂團將於12月21日（星期日）14:30，在臺中市中山堂隆重推出「韓德爾《彌賽亞》選粹暨聖誕交響音樂會」，以交響與合唱的光，陪伴觀眾穿越冬夜，迎向節氣轉折後逐漸回歸的光明。

本次演出節選韓德爾神劇《彌賽亞》第一部分「耶穌誕生」，並搭配多首深受觀眾喜愛的聖誕合唱與交響作品，包括《雪橇之旅》、《普世歡騰》、《聖善夜》，以及美國合唱大師羅伯．蕭編曲的《聖誕節的美好氛圍》第三組曲等。台北愛樂合唱團將以一貫精準、厚實的合唱音色，結合國臺交層次豐富、結構嚴謹的交響語彙，使節慶音樂不僅洋溢歡欣，更展現深刻的人文情感與藝術深度。

韓德爾於1741年僅用24天完成《彌賽亞》，作品融合深邃的宗教情感、戲劇張力與精緻的對位技巧，成為巴洛克時期最具代表性的合唱鉅作之一。其中描寫基督誕生的段落，跨越近300年仍持續感動世人。本場演出由旅德指揮楊書涵率領國立臺灣交響樂團，攜手台北愛樂合唱團，並邀請林慈音、翁若珮、林義偉、謝銘謀四位國內優秀聲樂家，以細膩而宏闊的音樂語彙，重新詮釋歷久彌新的經典之作。

指揮家楊書涵現任美國奧勒岡交響樂團副指揮，曾獲波蘭費特伯格國際指揮大賽首獎，近年活躍於歐洲、美國與亞洲重要舞台。長期深耕臺灣音樂發展的他，在交響、歌劇與合唱領域皆展現細膩而富張力的詮釋，為本場歲末音樂會注入鮮明而動人的藝術能量。

國臺交團長歐陽慧剛指出，無論是以音樂家的身分，或是以觀眾的角度來看，台北愛樂合唱團多年來以純淨而深刻的合唱藝術，帶給無數聽眾感動與記憶，是國立臺灣交響樂團在音樂道路上最重要、也最珍貴的夥伴之一。《彌賽亞》作為古典音樂中歷久不衰的經典之作，近300年來在世界各地、不同時刻被不斷演出與聆聽，總能在人們需要的時候，帶來寬慰與溫暖，是歲末時節最好的音樂選擇。歐陽慧剛團長也表示，本次節目將於12月21日（星期日）由國立臺灣交響樂團主辦，在臺中市中山堂率先演出，並於12月23日（星期二）於臺北國家音樂廳接續登場，形成節慶音樂的南北呼應，讓《彌賽亞》所傳遞的光與祝福，在不同城市持續被聽見。

誠摯邀請觀眾走進音樂廳，在交響與合唱交織的聲響中，感受節慶的溫度，為2025年畫下最溫暖而明亮的註腳。