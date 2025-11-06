NTSO特別企劃—先鋒之聲：從20世紀出發

馬水龍逝世十週年紀念演出 首演者陳中申再現經典《梆笛協奏曲》

【記者 沁諠／台北 報導】NTSO國立臺灣交響樂團將於2025年11月15日（星期六）14:30於臺中國家歌劇院中劇院舉辦《先鋒之聲：從20世紀出發》音樂會。本場演出由指揮巫竑毅領軍，邀請笛演奏家陳中申擔任獨奏，演出內容橫跨歐、美、亞三大地域，從新古典主義到民族現代主義，展現20世紀音樂多元而奔放的創作能量。

今年亦適逢臺灣作曲家馬水龍逝世十週年，國臺交特別演出其經典名作《梆笛協奏曲》，邀請1981年首演者陳中申再度登台，以笛聲回望這位現代音樂先鋒的創作軌跡，向其深厚藝術精神致敬。

20世紀的聲音革命：從歐洲到美洲

20世紀初的歐洲樂壇正值劇烈變動。隨著奧匈帝國瓦解與民族意識興起，音樂家們不再侷限於德奧傳統，而是從民間旋律與地域文化汲取靈感。俄羅斯作曲家普羅科菲夫在第一號交響曲《古典》中，以18世紀海頓、莫札特的古典形式為基礎，注入新穎的節奏與和聲，創造出明亮而諷刺的「新古典主義」語彙。巴爾托克《匈牙利素描》則以鋼琴小品改編而成，展現他從民歌中提煉出的獨特節奏與音階色彩，充滿民族風格與現代感。

▲笛演奏家陳中申

在地中海與北美，音樂語言更進一步融合舞蹈與戲劇。法雅的《三角帽》取材自西班牙南部安達魯西亞的民間舞曲與「深歌」（Cante Jondo），以節奏鮮明的管弦樂描繪出幽默活潑的故事氛圍；柯普蘭的《阿帕拉契之春》則為編舞家瑪莎．葛蘭姆（Martha Graham）的芭蕾創作，融入美國民謠《樸實的禮物》（Simple Gifts）旋律，塑造出樸素而充滿希望的美國音樂新風貌。

馬水龍與《梆笛協奏曲》：臺灣現代音樂的里程碑

壓軸登場的馬水龍《梆笛協奏曲》創作於1981年，是臺灣第一部以笛為主角的大型管弦協奏曲。作品巧妙融合中西樂思，透過聲部模仿、節奏對比與音響層次的推進，展現理性結構與感性詩意並存的藝術語言。值得一提的是，家喻戶曉的〈中廣報時音樂〉旋律，正是取材自這部協奏曲的主題——那清亮的笛聲不僅迴盪舞台，也曾陪伴無數臺灣人度過日日時光。首演者陳中申老師至今仍被譽為該曲的最佳詮釋者。此次國臺交邀請他再度登台，象徵四十餘年後笛聲的再起，讓觀眾在懷念與新聲中聽見跨越世代的「先鋒之聲」。

國臺交團長歐陽慧剛表示，馬水龍是臺灣現代音樂的開拓者之一，他的創作讓民族的聲音走向國際舞台。《梆笛協奏曲》不僅是臺灣音樂史上的重要里程碑，更象徵著我們如何從傳統出發，邁向世界。能在他逝世十週年之際邀請首演者陳中申老師再度登台，對樂團與聽眾而言，都是一次跨越時代的回望與致敬。今年適逢國臺交創團80週年，《梆笛協奏曲》的再現不只是追憶，更是一場回望與啟程。馬水龍以笛聲開啟了臺灣現代音樂的新篇章，他的創作讓民族音樂走向世界，也讓世界聽見臺灣。透過這場音樂會，國臺交期盼觀眾能在熟悉的旋律中感受時代的脈動，並與樂團一同展望下一個時代的聲音。

▲NTSO助理指揮巫竑毅

音樂會資訊請詳閱NTSO官網 https://www.ntso.gov.tw/。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活 https://reurl.cc/7VYo25或 電洽NTSO 04-23391141分機153。

NTSO 特別企劃—先鋒之聲：從20世紀出發

2025/11/15 (六) 14:30 臺中國家歌劇院中劇院

指揮／巫竑毅

笛／陳中申

【曲目】Program

普羅科菲夫：D大調第一號交響曲《古典》

S. Prokofiev: Symphony No. 1 in D Major, Op. 25, “Classical”

法雅：《三角帽》，第一幕

M. de Falla: Three Cornered Hat, Part I

巴爾托克：《匈牙利素描》

B. Bartók: Hungarian Pictures

柯普蘭：《阿帕拉契之春》

A. Copland: Appalachian Spring

馬水龍：梆笛協奏曲

Shui-Long MA: Bamboo Flute Concerto

（照片記者沁諠翻攝）