NTSO臺灣管樂團花火嘉年華壓軸演出 薩克斯風王裕文展魅力
「2025日月潭花火音樂嘉年華」系列活動最終場，15日晚間在向山遊客中心，由NTSO臺灣管樂團攜手知名薩克斯風演奏家王裕文同台演出，震撼的管樂與音色完美的薩克斯風交織出感人的樂章，逾2萬名觀眾湧入向山偌大的廣場共享一場國家級的音樂饗宴，壓軸登場的420秒煙火秀，點亮日月潭湖畔的夜空，為今年音樂盛宴劃下完美句點。
蜚聲國際的NTSO臺灣管樂團每場演出都吸引無數觀眾，今年演出曲目從巴恩斯交響序曲、季默／希金斯編獅子王組曲，到薩克斯風重點曲俱樂部探戈、格拉納達及薩克斯風炫粹等，展現橫跨爵士、古典與現代的多樣曲風，讓原本在大型音樂廳國家級演出，移師到日月潭室外，拉近音樂與大眾的距離，美妙的樂音在山水間迴盪，帶領觀眾感受交響樂之美。
2萬餘觀眾聽得如癡如醉安可不斷。（記者扶小萍攝）
本次煙火以山影天光為主題，融合音樂與光影為概念，配合向山地形與湖面景緻，打造「山、水、聲、光」交織，最終並以三發16吋高空煙火結尾，呈現自然與藝術共譜的壯麗篇章。
薩克斯風王裕文老師展現精湛完美的技巧。（記者扶小萍攝）
包括觀光署景區組長林秀霞、林業保育署處長汪昭華、觀光署日月潭國家風管處長柯建興、國立臺灣交響樂團團長歐陽慧剛、多位貴賓及日月潭觀光圈聯盟多位理事等人出席，草坪上滿滿民眾席地而坐共享音樂盛會。
煙火妝點出日月潭璀璨夜空。（日管處提供）
現場結合地方產業與觀光特色，設置多元市集攤位，包括日月潭紅茶、文創商品、在地農特產品，呈現滿滿地方風味與創意能量，同時推出「燦爛日月與你共行明信片集章活動」與「日月潭周邊店家優惠」等限定活動，讓遊客不僅聆賞音樂也品味在地美食、體驗文化魅力、留下難忘回憶。
日管處長柯建興表示，日月潭為國際著名觀光景點，每年遊客數百萬人次，如何整合並創新日月潭觀光遊憩資源與活動，吸引更多國內外遊客到(重)訪，是日管處重要的觀光使命。「日月潭花火音樂嘉年華系列活動」已邁入第18年，為中部地區矚目的年度品牌活動。
今年規劃3場次截然不同的藝文音樂展演與煙火共舞、日月潭婚禮、環湖馬拉松、在地紅茶文化季等活動，並規劃接駁車接送遊客，展現日月潭打造多元主題旅遊的成果，提倡遊客減碳愛地球，扶植在地產業發展；結合日月潭觀光圈推出專屬優惠方案，帶動地方產業經濟效益與品牌知名度。
「2025日月潭花火音樂嘉年華」系列活動圓滿落幕，但日月潭精彩不間斷，將交棒12月31日跨年晚會，豐富的雙邊舞台演出活動及煙火施放，絕對不能錯過。歡迎追蹤日管處臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/sunmoonlaketw/?locale=zh_TW
