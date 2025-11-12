NTSO臺灣管樂團週六壓軸開演！ 薩克斯風魅力綻放ｘ璀璨煙花 點亮日月潭夜空
【記者 周澄予／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處將於週六（11/15）迎來「2025日月潭花火音樂嘉年華」最終場，由NTSO臺灣管樂團攜手知名薩克斯風演奏家王裕文老師同台獻演，磅礡的管樂與音色多變的薩克斯風交織出動人樂章，預計將吸引超過2萬名觀眾齊聚日月潭向山遊客中心，共享一場國家級的音樂饗宴，而壓軸登場的420秒煙火秀，將日月潭湖畔妝點燦爛色彩，為今年活動劃下完美句點。
▲國家級演出移師到日月潭，拉近音樂藝術與民眾之間的距離。
這次音樂會演出曲目從巴恩斯《交響序曲》、季默／希金斯編《獅子王》組曲，到薩克斯風重點曲〈俱樂部探戈〉、《格拉納達》及《薩克斯風炫粹》等，展現橫跨爵士、古典與現代的多樣曲風風貌，更讓原本僅能在大型音樂廳中所欣賞的國家級演出，移師到日月潭，拉近音樂藝術與民眾之間的距離，讓樂音在山水間迴盪，帶領觀眾於向山遊客中心感受高品質音樂之美。
而煙火以山影天光為主題，融合音樂與光影為概念，以劇本式三段結構推進，配合向山地形與湖面景緻，打造「山、水、聲、光」交織的沉浸式體驗，壓軸以三發16吋高空煙火結尾，呈現自然與藝術共譜的壯麗篇章;活動現場更將結合地方產業與觀光特色，設置多元市集攤位，包含日月潭紅茶、文創商品、在地農特產品，滿滿地方風味與創意能量，讓到訪旅客能細細品味日月潭的獨特人文底蘊;活動同時推出「燦爛日月 與你共行明信片集章活動」與「日月潭周邊店家優惠」等限定活動，讓遊客不僅聆聽音樂饗宴，也能品味在地美食，體驗文化魅力，留下難忘回憶。
▲壓軸將以高空煙火結尾，呈現自然與藝術共譜的壯麗篇章。
「日月潭花火音樂嘉年華系列活動」迄今(114)已邁入第18年頭，為中部地區矚目的年度品牌活動，今年度規劃3場截然不同的藝文音樂展演與煙火共舞、日月潭婚禮、環湖馬拉松、在地紅茶文化季等活動，展現出日月潭打造多元主題旅遊的成果，辦理活動的同時也重視綠色永續行動，提倡遊客減碳愛地球，並扶植在地產業發展；結合日月潭觀光圈推出專屬優惠方案，期盼讓更多遊客透過活動認識日月潭之美之外，帶動地方產業經濟效益與品牌識別度。
想要掌握更多日月潭活動資訊，歡迎追蹤日月潭國家風景區管理處臉書粉絲專頁，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處將持續以多元創新活動，將日月潭之美帶給更多人。（照片：日管處提供）
