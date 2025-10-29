NTSO 國立臺灣交響樂團 80週年 從此刻再啟航！
【記者 沁諠／台北 報導】2025年10月27日，NTSO國立臺灣交響樂團於臺北市立文獻館樹心會館（原西本願寺會館）舉行「80週年系列活動宣告記者會」，象徵樂團回到發源地，回望歷史、致敬前人，也宣告新篇章正式啟航。
回到起點：80年的記憶再相遇
記者會由NTSO首席弦樂四重奏演出揭開序幕，特別演出德沃札克《第九號交響曲〈新世界〉》片段，這正是樂團於1945年創團後首次定期音樂會的演出曲目，象徵國臺交回望起點、致敬傳承。樂聲在樹心會館中悠揚迴盪，彷彿喚回時間的記憶。
團長歐陽慧剛致詞時表示：「今天，我們回到國立臺灣交響樂團的起點——西本願寺。80年前，樂團在這裡誕生；80年後，我們再度站在同一片土地上，回望歷史，也迎向新的篇章。」他回顧樂團自1945年創團以來，從「省交」到「國臺交」的蛻變歷程，並感謝歷代音樂家、團員與觀眾的長久陪伴。「80年，不只是數字，而是一代代人生命中的記憶。NTSO希望在傳承與創新的節奏中，持續與社會同呼吸。」
臺北市立文獻館館長鄧文宗也上台致詞，感謝國臺交選擇在充滿歷史意義的空間舉辦80週年啟動記者會，並肯定樂團長年以來對臺灣音樂文化的貢獻。
歷史文物回娘家：讓記憶回歸，讓歷史說話
記者會中，特別舉行「省交歷史文物回娘家捐贈儀式」，由國立臺灣師範大學音樂數位典藏中心主任黃均人教授分享典藏計畫成果。自2021年起，NTSO與該中心攜手合作「國臺交歷史文物典藏計畫」，系統性蒐集並數位化保存自創團以來的檔案、節目單與口述歷史，為臺灣音樂史留下珍貴紀錄。黃均人教授特別指出：「國臺交選擇在10月27日『世界影音遺產日』這一天，見證這些珍貴史料『回娘家」，實在令人感動。同步也將今天的活動登錄於UNESCO世界影音遺產日的官方網站，成為全球慶祝這個國際節日的一部分。」
▲NTSO駐團藝術家陳毓襄老師獻上給國臺交的祝福
現場邀請多位文物捐贈者親自上台，包括吳佩蓉老師捐贈鋼琴家李富美1962年與省交演出之錄音盤帶、前國臺交小號首席謝北光老師捐贈1946至1949年間節目單35本、以及郭佩瑜團長代表臺北市立交響樂團捐贈1959至1968年間節目冊32本。捐贈者親手將歷史文物交予樂團典藏，象徵「省交歷史回娘家」的情感時刻。這些珍貴資料見證國臺交80年的足跡，也成為保存臺灣音樂文化的重要基石。
延續回望過去的精神，NTSO特別企劃《時間的樂譜》特展及《蓄銳80》專書出版。共同記錄NTSO在舞臺上的榮耀、幕後的汗水與淚水，以及那些只存在於瞬間的美好樂音。在每一個節拍與停頓中，觀眾將感受屬於臺灣的原生交響力。特展將自11月15日起至12月7日止在臺中國家歌劇院忘我廳展出，帶領觀眾從省交時代到今日國臺交的發展歷程，見證80年來音樂與社會的共同呼吸。專書《蓄銳80》則由編輯吳家恆統籌策劃，承襲徐麗紗教授《山鳴谷應 風起水湧》的研究觀點，將國臺交的歷史脈絡延伸至日治時期，以豐富史料與訪談重構臺灣交響樂的80年軌跡。書名《蓄銳80》象徵樂團在歲月的積累中不斷蓄積能量，準備迎向新的樂章，也見證了半部戰後臺灣音樂史的誕生與延續。
共同慶祝的舞台：臺灣古典音樂界的大合奏
「共同慶祝的舞台」，邀請多組合作藝術家與樂團代表上台致詞。NTSO駐團藝術家陳毓襄率先登台，分享即將於11月20日、21日登場的《水藍，陳毓襄與國臺交》音樂會。她將與NTSO首席客席指揮水藍合作演出葛利格《A小調鋼琴協奏曲》，以北歐音樂的浪漫與純粹呼應本樂季主題，音樂會亦將首演作曲家張菁珊受委託創作的《八十新章》，為80週年譜寫屬於當代的新篇章，象徵樂團在傳承中持續創新。
秉持「有朋自遠方來，不亦樂乎」的精神，國臺交邀請民間用心經營、推廣古典音樂有成的交響樂團同台獻藝、以樂會友。「交響大會串」三場音樂會代表——龍潭愛樂管弦樂團團長張鴻宇、台北世紀交響樂團音樂總監暨指揮廖嘉弘、台北愛樂管弦樂團團長陳威稜——分別介紹即將於11月22日登場的節目，展現民間樂團對古典音樂推廣的熱情與扎根力量。
龍潭愛樂管弦樂團由吳庭毓指揮，將帶來跨越時空的音樂對話——孟德爾頌《義大利》交響曲，以及《聽見張雨生》系列組曲。從19世紀歐洲浪漫到20世紀華語流行，透過交響樂重新詮釋「浪漫」的定義，邀觀眾展開一場橫越文化與時代的音樂旅程。台北世紀交響樂團由旅居維也納多年的廖嘉弘執棒，延續其父廖年賦（曾任省交第一小提琴）與國臺交之深厚淵源，以華麗的維也納音樂傳統向前輩致敬。這場演出將融合圓舞曲的優雅與交響樂的壯闊，呈現跨世代的情感與藝術傳承。台北愛樂管弦樂團由林天吉指揮，攜手高雄室內合唱團與華洲園掌中戲團跨界合作，以交響、歌聲與戲偶共構的舞台語彙，展現臺灣藝文的多元能量，為觀眾帶來兼具聽覺與視覺的驚艷饗宴。
緊接登場的是即將於11月8日及11月22日戶外盛大演出的《NTSO交響派對—重返經典》，聚焦臺灣經典電視劇主題曲，由交響樂團重新詮釋陪伴觀眾成長的熟悉旋律。《包青天》、《星星知我心》、《一代女皇》、《還珠格格》、《流星花園》……等，一首首樂曲喚起跨世代的共同記憶。指揮楊智欽於記者會致詞表示：「能以交響樂重新詮釋這些熟悉旋律，與金曲歌手及觀眾一同『唱出屬於臺灣的感動』，是我最期待的時刻，也象徵音樂跨越世代、連結情感的力量。」
「我的音樂伸展台」活動亦同步登場，邀請屏東高泰國中直笛團與新埤國中玩埤合唱團帶來青春洋溢的演出，展現國臺交持續深耕音樂教育、推廣基層音樂能量的使命。
▲與會貴賓大合照
系列活動壓軸的《簡文彬與國臺交》，由簡文彬指揮與NSO國家交響樂團郭玟岑執行長、TSO臺北市立交響樂團郭佩瑜團長、KSO高雄市交響樂團朱宏昌執行長、ESO長榮交響樂團柯文玲協理共同登台獻上祝福。這場演出將由臺灣五大職業交響樂團同台演出，開創臺灣交響史上前所未有的盛舉，並重現1945年創團音樂會及1946年第一次定期演奏會曲目——舒伯特《軍隊進行曲》、蘇佩《輕騎兵序曲》與德沃札克《新世界交響曲》，讓歷史在現場重響，象徵跨團合作與共榮共融的時代精神。
80週年，共同啟航：交響臺灣2.0，從文學到美術，以聲音書寫土地
「交響臺灣2.0」於記者會上正式啟動。由主持人林麗如副團長以對談方式邀請四位關鍵人物上台——代表「交響臺灣1.0」的簡文彬指揮、代表2.0啟航的歐陽慧剛團長，以及作曲家林岑陵教授與謝宗仁教授。簡文彬藝術總監回顧1.0以臺灣文學為靈感的初衷，強調「讓臺灣的故事被聽見」；歐陽慧剛團長則表示：「從文學走向美術，是從閱讀到觀察的轉變。我們希望音樂能記錄臺灣的情感與風景，也讓觀眾能看見聲音、聽見畫面。」兩位作曲家亦分別分享創作理念，林岑陵教授以江賢二《比西里岸之夢》為靈感，謝宗仁教授則從邱建仁《標記 南方》出發，將畫作的色彩與土地記憶化為音樂語言。
歐陽慧剛團長最後指出：「不只是創作計畫，而是樂團與土地之間持續對話的樂章。從文學到美術，我們以音樂延伸文化記憶，也讓世界透過這份聲音，看見臺灣的文化底蘊。」他強調，「交響臺灣2.0」是NTSO 80週年系列活動的起跑點，也是樂團邁向下一個世代的重要里程碑。
全體與會貴賓最終共同上台合影，於樹心會館留下歷史性的一刻。80年的光陰凝結成一張照片，也是一份跨世代的承諾——NTSO將繼續以音樂為筆，書寫臺灣的故事，讓世界聽見這片土地的聲音。更多資訊請詳閱NTSO官網 https://www.ntso.gov.tw/。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活 https://reurl.cc/7VYo25或 電洽NTSO 04-23391141分機153。（照片臺灣交響樂團提供）
