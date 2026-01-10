NTSO 2026「新樂．星躍」 青年音樂創作競賽

記者鍾和風/高雄報導

NTSO國立臺灣交響樂團自1945年創立以來已邁入第80年，致力培育臺灣原創音樂，鼓勵本國作曲家創作始終是其不變的核心使命。國臺交長期建構從創作、首演、出版到行銷的完整平台，自2008年起持續舉辦音樂作品徵選及青年音樂創作競賽，至今已累積徵得95部原創作品、65位青年作曲家獲選，透過穩定且延續性的制度推動，對提升臺灣作曲創作的質與量已展現顯著成果。

「新樂．星躍—2026 青年音樂創作競賽決賽音樂會」評審長潘皇龍教授頒發第一名獎項予得主趙繼群。(圖/國立臺灣交響樂團提供)

「新樂．星躍—2026 NTSO青年音樂創作競賽決賽音樂會」於1月9日（星期五）晚間在國臺交演奏廳舉行，由國臺交進行四首入選作品的世界首演，並於演出後揭曉競賽結果。經評審委員審慎評選後，由趙繼群以作品《雨霖鈴．上片》榮獲第一名，第二名從缺，另由張凱喻《台灣風俗：魂祭》、趙立瑋《古老的旋律》、洪霽新《屏》並列第三名，同時公布團員票選獎張凱喻《台灣風俗：魂祭》；現場並進行觀眾票選，由洪霽新《屏》獲選，全場觀眾共同見證臺灣新聲的誕生。

范楷西指揮率領國立臺灣交響樂團，詮釋4首青年創作首演。(圖/國立臺灣交響樂團提供)

第一名得主趙繼群表示，本次獲獎對自己而言意義重大，特別感謝家人在創作過程中的支持，讓他能在壓力與不確定中持續前行；同時也感謝國立清華大學音樂學系周久渝教授，以及藝術學院張芳宇院長長期以來的鼓勵與陪伴，使其能在創作道路上持續累積信心。他也提到，目前同時主修化學工程學系碩士班，需在兼顧課業與研究之餘投入音樂創作，這次能由職業交響樂團演出作品，是對其階段性努力的重要肯定，也將成為未來持續創作的重要動力。

評審長潘皇龍教授指出，「新樂．星躍」對青年作曲家而言，是極為重要且珍貴的專業歷程。特別感謝范楷西指揮與國立臺灣交響樂團細膩而具深度的詮釋，使作品中的創作理念得以被完整實現。潘教授表示，今年入選作品在音色與語彙上展現出許多「陌生化」的效果，反映當代青年作曲家勇於嘗試、積極探索聲音可能性的創作態度。並勉勵作曲家創作之路的三階段：一是「學而用之」，廣泛吸收、海納百川；二是「學而棄之」，去蕪存菁，持續檢驗自我；三是「取而化之」，在內化後形成自身語言，進而超越自我。期盼作曲家們在彼此交流與切磋中持續前行，互相勉勵，在創作的長路上不斷深化自身的藝術視野與表達。

國臺交歐陽慧剛團長表示，培育本土創作始終是國臺交的重要使命。「新樂．星躍」不僅是一項競賽，更是一個讓青年作曲家得以與職業樂團合作、讓作品走向舞台與觀眾的實踐平台。國臺交在文化部支持下，期盼透過穩定且長期的音樂人才培育制度，陪伴臺灣作曲家成長，讓創作持續被聽見、被累積、被記錄。

國臺交誠摯感謝觀眾蒞臨參與，並透過投票給予創作者最直接的回饋。未來，國臺交將持續以音樂凝聚感動，與臺灣作曲家並肩前行，為臺灣古典音樂創作注入源源不絕的生命力，持續見證臺灣新聲的成長與綻放。