NTSO 80週年團慶音樂會《水藍，陳毓襄與國臺交》登場 北歐之聲、臺灣新章 呈現從歷史走向未來的音樂風景
【記者蔡富丞/綜合報導】NTSO國立臺灣交響樂團將於2025年11月20日（星期四）19:30於臺中國家歌劇院大劇院，以及11月21日（星期五）19:30衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉辦80週年團慶系列音樂會《水藍，陳毓襄與國臺交》。本場演出由NTSO首席客席指揮水藍領軍，並邀請駐團藝術家陳毓襄擔任葛利格《A小調鋼琴協奏曲》鋼琴獨奏。水藍亦將率領國臺交演繹西貝流士《第二號交響曲》，以及樂團委託作曲家張菁珊創作、於本場世界首演的《八十新章》，為國臺交創團80週年團慶系列揭開重要篇章。
從遠方到此刻——水藍與國臺交的二十年同行
延續2025/26樂季「聲在遠方，路在此刻」的策展理念，水藍與國臺交的合作象徵著一段「從此刻啟程、通往聲音深處」的重要旅程。水藍自2004年首次以客席指揮身分指揮國臺交，隨即與樂團結下深厚緣分；其後於2011年擔任藝術顧問，2019年起回任首席客席指揮，與樂團長路同行超過廿年，建立穩固而深刻的藝術夥伴關係。長年旅居丹麥的他，對北歐文化、歷史與音樂美學具有敏銳洞察，並以跨文化的視野持續關注樂團在臺灣土地上的角色與時代回應。2025/26樂季以「北歐之聲」為核心策劃，從西貝流士的自然與民族精神、尼爾森的思想辯證，到葛利格的民謠詩意，編織出一條從峽灣奔流至臺灣、跨越文化與世代的聲音軸線。水藍將以其擅長的北歐曲目領國臺交展開詮釋，讓觀眾在音樂之中看見遠方的召喚，也在此刻聽見屬於自己的路。
藝術家與樂團的社會責任：邀請照護者喘息的溫柔行動
作為國臺交駐團藝術家，鋼琴家陳毓襄不僅以卓越的音樂成就活躍國際，更以行動實踐藝術家的社會責任。疫情期間返臺後，她臨危受命「代打」多場高難度協奏曲，以高度自律與專注完成近乎不可能的任務；演出之後，她更主動走入北投的日照中心，自願陪伴失智症病友學習鋼琴，以耐心與專業協助學員重建手部與大腦連結，一年後，學生能看譜並彈出旋律，令家屬深受感動。為回應社會照護需求，《水藍，陳毓襄與國臺交》音樂會亦特別邀請失智症照護者走進音樂廳欣賞演出，藉由音樂提供難得的喘息時光。國臺交期盼透過藝術，使長期承受身心負荷的照護者得以獲得片刻放鬆與支持，並以藝術力量提供實質的社會服務，讓音樂能在文化推廣之外，更成為陪伴照護者的溫柔力量。
世界首演《八十新章》 以新世代之聲開啟未來
適逢創團80週年，國臺交特別推出一系列具歷史意義的活動規劃。其中，由作曲家張菁珊受託創作的《八十新章》將在本場音樂會將完成世界首演，透過南（音）管、北管、客家、原住民及臺語歌謠等多元音樂元素，重新勾勒臺灣的文化記憶與聲音風景。作為NTSO邁入下一個篇章的重要象徵，《八十新章》以新世代作曲家的視角回望80年的樂團歷程，並以嶄新語彙引領觀眾聆聽屬於未來的臺灣聲音。80週年團慶系列亦展現「回望歷史」與「開展未來」並行的策展理念，使國臺交在承繼深厚傳統的同時，持續探索聲音的多重面向並推動本土創作，為下一個時代奠定更具層次、也更具文化深度的藝術版圖。
為誰而演：讓更多人第一次走進音樂廳
國臺交團長歐陽慧剛表示，樂團邁入80週年之際，更應回到「為誰而演」的根本命題。他期盼每一場音樂會，都能迎來第一次踏進音樂廳的觀眾，讓更多從未接觸古典音樂的人，也能在現場體會音樂的力量。國臺交將持續透過社會參與與藝術教育的推動，使音樂不僅停留在舞台上，而能真正走進民眾的生活，成為陪伴臺灣社會的力量。他同時呼籲更多企業一同響應，透過認購票券、支持樂團所推動的平權票券計畫，讓弱勢族群與社會上的平權團體也能走進音樂廳，共同聆聽屬於這片土地的聲音。在邁向80週年之際，國臺交期待與社會各界攜手，讓音樂的能量觸及更遠、也更深。
其他人也在看
首屆亞太區域慢食年會在菲律賓 饒慶鈴親自帶隊出席分享餐桌上的永續臺東
為深化臺東在國際慢食地圖上能見度，臺東縣長饒慶鈴日前親率「臺東慢食代表隊」啟程前往菲律賓巴科羅（Bacolod），參與首屆 Terra Madre Asia Pacific 2025（2025亞太慢食年會）。饒縣長表示，此次代表隊成員不僅是餐飲業者，更是來自臺東縣內包括布農族、排灣族、魯凱族、卑南族、阿美族等多個原住民族群的文化實踐者。此行不僅推廣臺東在地食材，更要將臺東獨特的傳統智慧、食農教育以及永續慢食精神，在國際舞台上發光發熱。Terra Madre Asia Pacific 2025 是亞太地區最重要的慢食盛會，也是全球兩年一度Terra Madre – Salone Del Gusto國際慢食年會之後，首次在亞太區域舉辦的重大活動，更肩負著凝聚地區力量、推動永續美食發展的關鍵使命。今年大會以「從土壤到海洋：一場穿越風味與傳統的慢食之旅」為主題，匯聚來自超過25個國家、逾2000名參與者，包括小農、漁民、原住民領袖、青年、國際頂尖廚師及倡導者，為亞太地區慢食社群提供了一個無可取代的平台，讓他們能夠面對面交流，分享傳統智慧，共同探討氣候變遷與食物系統所面臨的挑戰。活動在強化地區食台灣好新聞 ・ 46 分鐘前
臺灣奧斯卡參賽作品赴洛杉磯放映 與AWFF、美國電影中心合作 拓展北美宣傳
臺灣奧斯卡參賽作品赴洛杉磯放映 與AWFF、美國電影中心合作 拓展北美宣傳 【記者蔡富丞/綜合報導】為協助代 […]民眾日報 ・ 46 分鐘前
烏用美援ATACMS 深入打擊俄境
記者賴名倫／綜合報導 烏克蘭軍方18日宣布使用美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）深入打擊俄國境內目標，並稱此為重大進展。 軍聞網站「The War Z青年日報 ・ 2 小時前
青龍電影獎2025／玄彬、孫藝真夫妻連拿影帝后！《徵人啟弒》奪6獎大贏家！直播平台、完整得獎名單不斷更新
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 4 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 1 天前
周杰倫突喊「我受夠了」！ 連發6限動怒這1點：真的把人逼瘋
天王周杰倫近來在製作新專輯，同時煩惱尋找錄音室一事。他17日一連在IG發布6則限動，怒揭創作心聲，大嘆：「我覺得有點受夠了，完美主義真的會把人逼瘋！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 1 天前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 1 天前