NTSO 80週年團慶音樂會《水藍，陳毓襄與國臺交》登場 北歐之聲、臺灣新章 呈現從歷史走向未來的音樂風景

【記者蔡富丞/綜合報導】NTSO國立臺灣交響樂團將於2025年11月20日（星期四）19:30於臺中國家歌劇院大劇院，以及11月21日（星期五）19:30衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉辦80週年團慶系列音樂會《水藍，陳毓襄與國臺交》。本場演出由NTSO首席客席指揮水藍領軍，並邀請駐團藝術家陳毓襄擔任葛利格《A小調鋼琴協奏曲》鋼琴獨奏。水藍亦將率領國臺交演繹西貝流士《第二號交響曲》，以及樂團委託作曲家張菁珊創作、於本場世界首演的《八十新章》，為國臺交創團80週年團慶系列揭開重要篇章。

從遠方到此刻——水藍與國臺交的二十年同行

延續2025/26樂季「聲在遠方，路在此刻」的策展理念，水藍與國臺交的合作象徵著一段「從此刻啟程、通往聲音深處」的重要旅程。水藍自2004年首次以客席指揮身分指揮國臺交，隨即與樂團結下深厚緣分；其後於2011年擔任藝術顧問，2019年起回任首席客席指揮，與樂團長路同行超過廿年，建立穩固而深刻的藝術夥伴關係。長年旅居丹麥的他，對北歐文化、歷史與音樂美學具有敏銳洞察，並以跨文化的視野持續關注樂團在臺灣土地上的角色與時代回應。2025/26樂季以「北歐之聲」為核心策劃，從西貝流士的自然與民族精神、尼爾森的思想辯證，到葛利格的民謠詩意，編織出一條從峽灣奔流至臺灣、跨越文化與世代的聲音軸線。水藍將以其擅長的北歐曲目領國臺交展開詮釋，讓觀眾在音樂之中看見遠方的召喚，也在此刻聽見屬於自己的路。

藝術家與樂團的社會責任：邀請照護者喘息的溫柔行動

作為國臺交駐團藝術家，鋼琴家陳毓襄不僅以卓越的音樂成就活躍國際，更以行動實踐藝術家的社會責任。疫情期間返臺後，她臨危受命「代打」多場高難度協奏曲，以高度自律與專注完成近乎不可能的任務；演出之後，她更主動走入北投的日照中心，自願陪伴失智症病友學習鋼琴，以耐心與專業協助學員重建手部與大腦連結，一年後，學生能看譜並彈出旋律，令家屬深受感動。為回應社會照護需求，《水藍，陳毓襄與國臺交》音樂會亦特別邀請失智症照護者走進音樂廳欣賞演出，藉由音樂提供難得的喘息時光。國臺交期盼透過藝術，使長期承受身心負荷的照護者得以獲得片刻放鬆與支持，並以藝術力量提供實質的社會服務，讓音樂能在文化推廣之外，更成為陪伴照護者的溫柔力量。

世界首演《八十新章》 以新世代之聲開啟未來

適逢創團80週年，國臺交特別推出一系列具歷史意義的活動規劃。其中，由作曲家張菁珊受託創作的《八十新章》將在本場音樂會將完成世界首演，透過南（音）管、北管、客家、原住民及臺語歌謠等多元音樂元素，重新勾勒臺灣的文化記憶與聲音風景。作為NTSO邁入下一個篇章的重要象徵，《八十新章》以新世代作曲家的視角回望80年的樂團歷程，並以嶄新語彙引領觀眾聆聽屬於未來的臺灣聲音。80週年團慶系列亦展現「回望歷史」與「開展未來」並行的策展理念，使國臺交在承繼深厚傳統的同時，持續探索聲音的多重面向並推動本土創作，為下一個時代奠定更具層次、也更具文化深度的藝術版圖。

為誰而演：讓更多人第一次走進音樂廳

國臺交團長歐陽慧剛表示，樂團邁入80週年之際，更應回到「為誰而演」的根本命題。他期盼每一場音樂會，都能迎來第一次踏進音樂廳的觀眾，讓更多從未接觸古典音樂的人，也能在現場體會音樂的力量。國臺交將持續透過社會參與與藝術教育的推動，使音樂不僅停留在舞台上，而能真正走進民眾的生活，成為陪伴臺灣社會的力量。他同時呼籲更多企業一同響應，透過認購票券、支持樂團所推動的平權票券計畫，讓弱勢族群與社會上的平權團體也能走進音樂廳，共同聆聽屬於這片土地的聲音。在邁向80週年之際，國臺交期待與社會各界攜手，讓音樂的能量觸及更遠、也更深。