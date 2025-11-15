NTSO 80週年特展「時間的樂譜」登場 以「原生交響力」譜寫臺灣音樂記憶 穿越國臺交80年時光
【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立臺灣交響樂團即日起至12月7日舉辦「時間的樂譜—國立臺灣交響樂團80年音樂旅程」特展，展出地點臺中國家歌劇院忘我廳將化身為NTSO國立臺灣交響樂團的「音樂時光隧道」，透過美學設計、影音裝置與互動資料庫，邀請民眾一窺國臺交1945年至今的音樂軌跡。今（15）日特展開幕，文化部政務次長王時思、國立臺灣交響樂團長歐陽慧剛及首席客席指揮水藍等出席與會，共同見證國臺交80年的成長歷程。
文化部次長王時思表示，國臺交80年的發展歷程，也是臺灣整體音樂發展的重要縮影，從戰後重建到現代化國家的文化願景，國臺交始終在臺灣藝術史中扮演關鍵角色。王時思指出，今年亦為終戰80週年，在全球歷史脈絡回望，國臺交在戰後以音樂撫慰人心，其文化意義至今仍深具力量。特展系統性整理散落各時期的文物、史料與錄音，是臺灣藝術史的重要工程，文化部將持續支持國臺交深化推廣、培育人才、發揮文化影響力，讓音樂療癒社會、連結人心。
國臺交團長歐陽慧剛指出，今年適逢國臺交創團80週年，在1945年第二次世界大戰終戰資源匱乏的年代，一群音樂家以堅定信念成立臺灣第一個官方職業交響樂團，將音樂視為能陪伴社會、帶來力量的文化使命。80年來，國臺交走遍臺灣各地、深入偏鄉與山林，也踏上國際舞台，每次演出都與臺灣社會共同書寫文化篇章。歐陽慧剛強調，此次特展以5大展區重現樂團的國際巡演、社會推廣、經典影像、歷任推手與珍貴史料，入口處以千張樂譜縫製的禮服更象徵國臺交80年累積的音樂能量。國臺交不只是歷史的見證者，更是參與者與書寫者，回望是為了讓樂團更有力量地向前走。
國臺交首席客席指揮水藍表示，自己在21年前首次指揮國臺交時，就深深感受到樂團把音樂帶到臺灣每個角落的使命感，而這份精神深植於每一位團員的心中。水藍指出，國臺交團員對音樂的熱情，是樂團持續保持活力的關鍵。水藍強調，指揮最珍貴的就是與團員在音樂中的互動與共鳴，唯有彼此信任，才能讓「1+1大於2」的音樂力量真正發生，祝福國臺交在下一個80年，繼續把音樂帶向更多地方。
千張樂譜縫製華麗樂章 象徵臺灣之音飛向世界
一到歌劇院，即有國臺交首席客席指揮水藍的身影邀請大家走進展場，欣賞最吸睛的序幕，由時尚設計師黃秀瑾，以千張樂譜縫製的長擺禮服，樂譜層層堆疊如波紋，胸口綻放的羽翼象徵80年來臺灣之聲飛向世界，是參觀者必拍的展覽亮點。這件作品不僅是禮服，更是藝術化的「音樂雕塑」，以視覺語彙濃縮國臺交80年的音樂能量。
5大展區＝一次走完80年國臺交發展史
特展共分為5大展區，系統化呈現國臺交在不同時期的文化樣貌與社會角色。「國臺交之音 如珍珠奶茶 走遍全世界」透過多媒體互動地圖呈現樂團於國際巡演的重要足跡，讓觀眾看見來自臺灣的聲音如何走向國際舞台，成為臺灣文化的代表之一；「舞台之外的風景」聚焦樂團長期投入的音樂推廣，包括深入偏鄉、山林與離島的歷程，『行動舞台車』等文化行動也在展中重現，呈現古典音樂如何在不同年代走入人們生活。
「精彩瞬間—NTSO演出影音特區」以歷史影像串起80年來的重要舞台片段，重返國臺交各年代的經典演出時刻；「樂章的舵手—歷屆音樂推手人物誌」呈現歷任團長、指揮與重要音樂推手的貢獻，描繪樂團在制度建構、藝術方向與教育推廣上的發展軌跡；「特別企劃：聲音的記憶」結合珍貴史料、影音資料與互動裝置，重現樂團的發展痕跡，觀眾可透過口述歷史訪談影片、早期錄音盤帶與珍貴樂譜資料，重新感受國臺交在臺灣音樂文化中的角色。
此外，多件具有時代意義的文物首次亮相，包括首任團長蔡繼琨及第3任團長戴粹倫的指揮棒、創團首場音樂會節目單、早期錄音盤帶與歷史照片等。文物對照展場的影像與聲音，使觀眾彷彿穿越80年時光，走進國臺交從草創到成熟的歷程。
國臺交表示，從在地深耕到國際舞台，NTSO不只是臺灣古典音樂歷史的見證者，更是歷史的本體與書寫者。「時間的樂譜」特展期望透過跨域策展語彙，讓民眾看見國臺交的發展脈絡，認識國臺交在文化傳承、教育推廣與國際交流中的角色。展覽同時也象徵國臺交從1945年的文化起點邁向新的階段，並一同展望下一個時代的聲音。
「時間的樂譜—國立臺灣交響樂團80年音樂旅程」特展
時間：即日起至12月7日，11:30-21:00（週五及週六至22:00、週一休館）
地點：臺中國家歌劇院忘我廳（臺中市西屯區惠來路二段101號）
