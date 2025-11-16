NTSO80週年特展「時間的樂譜」譜寫臺灣音樂記憶

NTSO 80週年特展「時間的樂譜」開幕式，文化部政務次長王時思（右5）、國立臺灣交響樂團長歐陽慧剛（右6）及首席客席指揮水藍（右4）等與會貴賓大合照

國立臺灣交響樂團即日起至12月7日舉辦「時間的樂譜—國立臺灣交響樂團80年音樂旅程」特展，展出地點臺中國家歌劇院，邀請民眾一窺國臺交1945年至今的音樂軌跡。

國立臺灣交響樂團長歐陽慧剛指出，今年適逢國臺交創團80週年，在1945年第二次世界大戰終戰資源匱乏的年代，一群音樂家以堅定信念成立臺灣第一個官方職業交響樂團，將音樂視為能陪伴社會、帶來力量的文化使命。80年來，國臺交走遍臺灣各地、深入偏鄉與山林，也踏上國際舞臺，每次演出都與臺灣社會共同書寫文化篇章。歐陽慧剛強調，此次特展以5大展區重現樂團的國際巡演、社會推廣、經典影像、歷任推手與珍貴史料，入口處以千張樂譜縫製的禮服更象徵國臺交80年累積的音樂能量。國臺交不只是歷史的見證者，更是參與者與書寫者，回望是為了讓樂團更有力量地向前走。

特展共分為5大展區，系統化呈現國臺交在不同時期的文化樣貌與社會角色。「國臺交之音如珍珠奶茶走遍全世界」透過多媒體互動地圖呈現樂團於國際巡演的重要足跡，讓觀眾看見來自臺灣的聲音如何走向國際舞臺，成為臺灣文化的代表之一；「舞臺之外的風景」聚焦樂團長期投入的音樂推廣，包括深入偏鄉、山林與離島的歷程，『行動舞臺車』等文化行動也在展中重現，呈現古典音樂如何在不同年代走入人們生活。

「精彩瞬間—NTSO演出影音特區」以歷史影像串起80年來的重要舞臺片段，重返國臺交各年代的經典演出時刻；「樂章的舵手—歷屆音樂推手人物誌」呈現歷任團長、指揮與重要音樂推手的貢獻，描繪樂團在制度建構、藝術方向與教育推廣上的發展軌跡；「特別企劃：聲音的記憶」結合珍貴史料、影音資料與互動裝置，重現樂團的發展痕跡，觀眾可透過口述歷史訪談影片、早期錄音盤帶與珍貴樂譜資料，重新感受國臺交在臺灣音樂文化中的角色。

國臺交表示，從在地深耕到國際舞臺，NTSO不只是臺灣古典音樂歷史的見證者，更是歷史的本體與書寫者。「時間的樂譜」特展期望透過跨域策展語彙，讓民眾看見國臺交的發展脈絡，認識國臺交在文化傳承、教育推廣與國際交流中的角色。展覽同時也象徵國臺交從1945年的文化起點邁向新的階段，並一同展望下一個時代的聲音。