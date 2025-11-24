NTT歲末音樂會：魏廣晧、黃瑞豐爵士大樂團｜愛在爵士樂Love Story | ELLE
PHOTO CREDIT: 陳書海
歲末將至，臺中國家歌劇院「NTT歲末音樂會」將4度攜手「魏廣晧爵士大樂團」，醞釀一場以「愛」為名的爵士之夜《Love Story》。
當人們談起臺灣的爵士樂發展，臺中總不缺席。從1960年代的CCK俱樂部，到連辦21屆的爵士音樂節，這座城市長久以來以自己的方式記錄著爵士的脈動。歲末將至，《Love Story 》即將在臺中國家歌劇院登場，觀眾將在其中聽見跨世代的對話：一場超越時間的即興，也是一段關於愛與音樂的共鳴。
舞台上，一位是在梧棲漁港長大的小號手魏廣晧，身兼樂團指揮、音樂總監與當代爵士策展者；另一位是鼓聲橫跨半世紀的「爵士鼓王」黃瑞豐，從清泉崗美軍俱樂部一路打出爵士的根與魂。當銅管與鼓再度交會，他們不只是舞台上的合作樂手，也讓臺灣爵士的歷史記憶再度浮現。
PHOTO CREDIT: 康志豪
在港邊長大的爵士樂手
他們的音樂裡，都藏著來自在地的節奏和對生活的熱情。魏廣晧出生於基隆，在臺中梧棲長大，童年在港務局宿舍度過，那是一個被海風與鹹味包圍的世界。他的爺爺是臺中港開港的工程師，從小接觸多元文化。「隔壁講台語，對面是浙江、上海來的爺爺奶奶，所以我台語也講得很好。」他笑說。
家中，奶奶愛唱老歌、爺爺愛聽京戲、母親哼著台語曲，耳濡目染之下，魏廣晧在這些混聲之間自然學會傾聽、模仿與轉化，那份對聲音的包容與靈敏，成了他後來理解爵士精神的起點。長大後，他赴紐約攻讀爵士小號演奏碩士，學習如何將理論與即興結合。更以奶奶之名在專輯裡寫下〈蔓琪〉這首歌，做為獻給她的樂曲。
後來他回到臺中任教，先在東海大學，再到清水高中音樂班帶學生，重新連結童年的風景。魏廣晧說：「臺中對我的記憶是那種很溫暖、很童年的記憶。」返鄉後他再度意識到自己內心的聲音從何而來。
擁有「臺灣鼓王」盛譽，黃瑞豐不僅有出神入化的演奏技巧，其演奏生涯更有如臺灣爵士樂發展史。
PHOTO CREDIT: Ocean Chen
清泉岡的即興靈魂
而在魏廣晧出生的數年前，另一個年輕人正在清泉崗美軍俱樂部打鼓。1968年，黃瑞豐19歲，臺灣處於越戰美軍協防期間，臺中的夜晚滿是美軍的腳步聲。
「每天都有世界各地的演出秀，沒有排練，口頭講完就開演。」他說得雲淡風輕。那是最直接的爵士訓練場。軍官、士官、士兵3個場，每一場都要準時、準拍、準備好。「我常說我是打過越戰的樂手，因為那真的是戰場。」他說。
當時音樂傳播速度飛快，美國剛發行的新曲，一週後就能聽到。「我們就在跟著老外在點播機旁邊聽，隔天就要會，年輕時記性很好。」他笑說，當時的臺灣音樂人幾乎什麼都在摸索，「就是跌跌撞撞的。」但也正因如此，才累積了流行音樂圈的創作能量與自由度。
他在這樣的環境中，練就另一種傾聽的能力，聽自己、聽夥伴、聽觀眾的節奏，建構出專屬自我的爵士鼓節奏。從1970年代起，他為數以萬計的歌曲錄製鼓聲，合作對象從王力宏、張惠妹、黃小琥，橫跨到國家交響樂團。他說：「我們什麼都錄，古典、流行、廣告、電影配樂，每一個拍子都要準，每一種節奏都要會。」黃瑞豐的爵士，來自身體記憶與現場反射，多年扎實經驗，也為他贏得「臺灣鼓王」的封號。
PHOTO CREDIT: Ocean Chen
綿延四代的爵士大樂隊
雖然年齡差了兩輪多，但當魏廣晧回望童年的港邊，黃瑞豐回想起清泉崗的夜，他們都將「臺中」這座城市視為音樂的重要起點。
「臺中的音樂是最豐盛的。」魏廣晧說。不僅因為臺中有最早的美軍俱樂部，後來出現的爵士音樂節，也讓這城市持續浸淫在音樂的流動中。黃瑞豐則笑說：「回想起來我們在俱樂部的樂團，可以算是國家代表隊。」
當「鼓王」遇到「策展人」，兩人談起音樂史的斷層與延續，彼此語氣裡都帶著敬意。魏廣晧提到在東華大學執教時，有學生正好來自他成長的梧棲，後來也加入自己的樂團。「這其中有一種傳承，這個團已經到第四代了。」魏廣晧說：「爵士就是這樣活的。」一旁被尊為「第一代」的黃瑞豐笑說：「那很好，四代人都有了。」
歲末時分，與親愛的人相約聆賞音樂會，在耳熟能詳的爵士樂曲中，珍惜所愛，寄予祝福。
PHOTO CREDIT: 臺中國家歌劇院
讓音樂繼續呼吸
下了表演舞台，現任東華大學音樂系主任的魏廣晧仍以推廣音樂教育為使命：「我的教育理念，應該是幫助學生練就很強的技術背景，能夠解決實務的問題，但也要讓他們懂得學習、懂得溝通、懂得生命，不是只有一技之長就走遍天下。」他強調「技術扎根、人才搖籃」的理念，主張音樂教育要有彈性與開放性，就像爵士，要有框架，但也要敢即興。
而這樣的理念，實則來自於深植於爵士樂的熱愛。過去曾以2020年《今夜歌劇院很搖擺》、2022年《來狂歡吧！超復古爵士趴》與2023年《來去紐約》等，不同主題歲末音樂會展現爵士樂多元迷人的樣貌，今年第4度與歌劇院合作的魏廣晧直言：「台下觀眾給台上演奏家多少反應，演奏家只會加倍奉還！」
今年冬天，他們將以20人編制的「魏廣晧爵士大樂團」之名回到臺中國家歌劇院，帶來《Love Story》。節目選曲橫跨Stevie Wonder的〈Isn't She Lovely〉、Whitney Houston的〈Saving All My Love for You〉還有〈After You've Gone〉到〈Just the Two of Us〉，從甜蜜的戀曲到失落的別離，像是一部以爵士寫成的愛情劇本。
舞台上的他們，儘管隔著些許世代之遙，卻同樣光彩奪目。當節奏響起，鼓聲與銅管的共鳴像是呼吸的交疊，也是兩個時代的對話。《Love Story》不只是愛情的敘事，更是一場關於「如何愛音樂、愛人、愛生活」的演出。夜色微涼，音樂在流轉。他們的爵士故事，還在繼續。
黃瑞豐(右)與魏廣晧亦師亦友，代表爵士精神的傳承，也展現在演出時樂手的絕佳默契。
PHOTO CREDIT: Ocean Chen
魏廣晧
臺灣當代爵士小號演奏家。投入爵士教育與策展，國立東華大學音樂學系副教授兼系主任。專輯《43》曾入圍第33屆金曲獎演奏類最佳專輯獎。
黃瑞豐
2016 年獲得第7屆金音創作獎「傑出貢獻獎」、2020年獲得第31屆金曲獎「特別貢獻獎」。目前他亦為爵士鼓教育推廣者，活躍於爵士與流行音樂跨界演出。
＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
