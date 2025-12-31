日本NTT集團近期宣布以其聲音技術推出全新品牌「cocoe」 (ココエ)，希望藉此解決因聽力衰退產生的社會孤立感問題。其首波發表的產品相當有意思，並非傳統助聽器，而是標榜世界首款開放式設計的集音器「cocoe Ear」，以及支援最新藍牙廣播音訊Auracast技術的電視發射器「cocoe Link」，不僅成為NTT在聲學領域的技術展示，更是Auracast技術進入家庭場域的重要試金石。

NTT以新品牌cocoe推出不塞耳的開放式集音器，透過PSZ黑科技協助消除「聽力落差」問題

1430萬人的痛點：想聽得清楚，又不想戴助聽器

根據統計，日本國內推估有約1430萬人面臨聽力困難的問題，但助聽器的普及率卻僅有15%左右，相當只有歐美國家的一半。這種「聽力落差」不僅造成生活不便，更可能增加失智風險與社會孤立感。

廣告 廣告

而為什麼大家不願意戴？很大的原因，在於傳統助聽器或入耳式集音器的「異物感」，包含侵入耳洞內的配戴方式導致閉塞感、壓迫感，甚至讓自己講話的聲音聽起來悶悶的 (Occlusion Effect)。

因此，NTT推出的cocoe Ear正是為了解決這個痛點，其採用「開放式」 (Open-ear)設計，配戴時完全不會堵塞耳道，意味使用者可以透過自己的耳朵自然地聽到周遭環境音，而裝置只針對聽力較弱的高頻部分進行增強，達成一種「混合式」的聽覺提升體驗。

PSZ技術加持：開放式卻不漏音、不嘯叫

開放式耳機最怕的就是漏音，以及集音器常見的麥克風回授 (嘯叫/Howling)問題。對此，NTT祭出了自家的專利黑科技——「PSZ」 (Personalized Sound Zone)技術。

這項技術的原理是透過發出與漏音「反相」的聲波來進行抵銷，在耳邊創造出一個獨立的聲音區域。這不僅大幅抑制了聲音外洩，也解決了開放式結構容易產生的嘯叫問題。

NTT以新品牌cocoe推出不塞耳的開放式集音器，透過PSZ黑科技協助消除「聽力落差」問題

此外，為了讓「機器處理過的聲音」與「耳朵直接聽到的聲音」完美融合，cocoe Ear搭載了高性能晶片，將聲音處理延遲壓低至極限的2.5毫秒 (0.0025秒)。如果延遲過高，使用者會聽到回音或重影，而2.5毫秒的超低延遲幾乎讓大腦感覺不到差異，進而實現自然的聽感。

針對50歲以上用戶族群的貼心設計

外觀設計上，cocoe Ear單耳僅重約10公克，並且考量到許多長輩會同時配戴眼鏡，特別優化了與鏡腳的干涉問題。針對50歲以上受測者最擔心的「怕弄丟」與「長時間配戴疲勞」，產品也隨附了防止掉落的頸掛繩，並強調長時間配戴的舒適性。

NTT以新品牌cocoe推出不塞耳的開放式集音器，透過PSZ黑科技協助消除「聽力落差」問題

Auracast走入客廳的關鍵一步

除了集音器本身，NTT同步推出的cocoe Link電視發射器其實更具戰略意義，其支援藍牙技術聯盟提出的Auracast廣播音訊技術，能將電視聲音直接廣播給多個cocoe Ear使用者。

NTT以新品牌cocoe推出不塞耳的開放式集音器，透過PSZ黑科技協助消除「聽力落差」問題

先前Auracast技術多半是用在公共場所 (如機場廣播、博物館導覽)，NTT則是將其應用於「家庭客廳」場景，解決了家中聽力不佳的長輩看電視音量越開越大，造成其他家人困擾的問題，使其透過cocoe Ear即可清楚聽見電視播放聲音，無須將電視聲音一昧開大。

NTT以電信巨頭之姿切入輔聽市場，利用通訊領域擅長的訊號處理 (DSP) 技術來解決聽力問題，這條路徑相當值得關注。如果cocoe品牌產品能成功降低使用者對輔聽設備的心理門檻，或許能為進入超高齡社會的亞洲國家提供一個不錯的解決方案。

更多Mashdigi.com報導：

美政府開綠燈！三星、SK海力士獲准於2026年向中國續供設備

微軟秘密開發「Project Strong ARMed」！用生成式AI自動將x64編碼程式無痛移植到Arm架構平台

Tesla 2025年度回顧：Cybercab自動駕駛計程車產線正式啟動！預告2026年迎來「超高速」量產