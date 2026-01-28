NTUA實測驗證 新燃油技術可即時效率降低排放

根據英國航運相關網站表示，國立雅典技術大學（National Technical University of Athens，NTUA）最新研究指出，透過一項已完成獨立測試的燃油處理技術，現役船舶在無須更換燃料或改裝引擎情況下，即可更快速且具成本效益降低燃油消耗與相關排放，顛覆外界對船舶節能減排時程的既有認知。

該研究由雅典國立技術大學進行，評估英國公司Fuelre4m所開發之燃油處理技術，並於使用既有市售船用燃料的大型船舶主機上進行測試。結果顯示，在最保守、刻意固定軸轉速與負載測試條件下，燃油消耗量可降低三點五％至六點七％，代表每單位燃油可釋放出更多可用能量。

廣告 廣告

研究團隊表示，在實際航行環境中，引擎並非受限於固定負載，而可透過降低出力完成相同工作，此一效益將進一步放大。獨立測試結果顯示，推進效率最高可提升至二十一％以上，遠高於實驗室條件下的保守估計。

值得注意，所有測試成果皆未涉及任何引擎改裝、硬體更換或燃油規格調整。研究人員表示，效率提升完全來自燃油在燃燒過程中的行為改變，顯示該技術具有高度可用性。

研究顯示，航運產業每年燃料消耗量超過兩億公噸，並正面臨降低溫室氣體排放與控制營運成本的雙重壓力，即使是幅度有限的效率提升，如能在全球船隊中廣泛採用，也將對燃油支出與碳排放減量產生明顯影響。

此研究正值船東與營運商評估國際海事組織減碳目標等日益嚴格法規之際，相較於仰賴新造船、替代燃料或長期基礎設施投資，該技術提供一項可立即應用於現役船舶的短期解決方案。

國立雅典技術大學副教授帕帕蘭布羅表示，研究團隊對該技術在不同操作條件下皆能穩定展現效率提升感到驚訝。Fuelre4m執行長莫蒂默指出，燃料始終是航運營運中最主要成本項目之一，降低燃油消耗可立即帶來經濟與環境效益。