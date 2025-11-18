Nu Skin發布《全球健康光譜指數白皮書》！數據揭示台灣健康落後全球平均，最拚的一代最缺健康餘裕
整合醫學專科姜冠宇醫師表示：「健康管理不能憑感覺，唯有透過預防性量測與數據追蹤，才能讓身體回到穩定與平衡。 」
台灣在科技與經濟領域表現亮眼，卻在健康表現上仍有進步空間。衛福部國健署註一指出，多數台灣民眾每日蔬果攝取量不足，尤其上班族因外食與工作壓力導致營養失衡。儘管營養品台灣市場銷售規模突破新台幣1600億元，反映國人對健康的重視與投入，但 Nu Skin 於近日發布的《全球健康光譜指數白皮書》顯示，相較全球平均，台灣民眾的健康光譜指數仍偏低，呈現「有補，但沒補足健康缺口」的現象。
Nu Skin 透過領先業界超過20年，2,100萬筆大健康數據 ，分析出影響健康光譜指數的四大關鍵－蔬果攝取、生活習慣、體態管理與營養補充，呼籲大眾應透過個人化預防性的自我健康量測，讓「健康不再憑感覺」，唯有以數據為依據，才能真正將健康「補到位」。
從 AI 領先到健康升級：揭示台灣邁向全方位自我管理的關鍵
以拚勁聞名全球的台灣人，不論在AI科技研發或全球產業競爭力上，都展現亮眼實力，但 Nu Skin《全球健康光譜指數白皮書》 揭示，國人在追求卓越的同時，身體健康狀態卻跟不上努力奮鬥的自己。即使健康意識不低、營養品消費活絡，台灣的平均健康光譜指數註二仍明顯落後日本與韓國。這項對比顯示：「事業領先、健康落後」已成台灣人的現實寫照，若能把同等的拚勁投入在關注自己的健康管理上，將更能達到「科技驚豔、健康並進」的理想狀態。
白皮書進一步揭示，不同族群在健康管理上的落差，也反映出台灣人在忙碌生活中普遍存在的盲點。以35至45歲的三明治族女性為例，白天全力投入工作、夜晚兼顧家庭與長輩家人照護，看似一切井然有序，卻容易忽略自己的身體需求。若長期缺乏關鍵營養補充與維持健康的生活習慣，容易出現疲倦、代謝下降等狀況。唯有讓自己持續最佳狀態，才能撐起家庭與事業的雙重角色。
《全球健康光譜指數白皮書》也指出，許多注重外型與體態的運動愛好者，雖擁有良好的外表管理，但實際量測的健康光譜指數卻未必理想。「是否真的健康」已成現代人新的焦慮來源。身體的營養平衡與內在抵抗力，才是決定健康能量的根本。只是，要在短時間內全面調整生活並不容易—工作壓力、長期疲勞、睡眠品質不佳與情緒起伏，都可能交互影響健康指數。所幸，透過科學化、可量化的智慧儀器檢視自身狀態，並逐步調整作息、規律補充營養品，便能循序接近理想的健康狀態。
Nu Skin 專研抗氧化科學，揭示4大健康關鍵指標
Nu Skin 在抗氧化科學研究領域深耕超過20年，累積千萬筆生物數據資料庫，並提出「預防性量測」是日常健康管理的必要法則。
研究發現影響健康光譜指數的關鍵因子為「身體類胡蘿蔔素含量水平」，並進一步揭示4大重要檢核指標：
1. 是否定期補充蔬果；
2. 是否長期生活處於高壓、強紫外線或高汙染、菸害環境；
3. 是否 BMI超標；
4. 是否補充額外營養品。
若該民眾 BMI偏高、有抽菸習慣，日常未注意攝取蔬果且缺乏額外營養素補充，其健康光譜指數將低於全球60%的人口；反之，若能維持良好飲食習慣及生活型態且額外攝取含抗氧化營養素，指數可高於全球平均值。《全球健康光譜指數白皮書》 提醒，許多民眾仍陷於「吃了就等於補到」的迷思。真正的關鍵在於透過數據檢視瞭解個人狀況，「補對、補足」 才能讓健康真正被看見，活得更久、更健康。
健康被偷走的那一刻：壓力、熬夜、肥胖產生的大量自由基，正在默默削弱你的健康維持力
《全球健康光譜指數白皮書》 也揭示：現代生活的高壓與作息失衡，正持續透支身體能量。根據《2024 台灣精神健康指數調查》，超過四成民眾表示自己有睡眠障礙或長期焦慮；國健署《國民營養健康調查》指出，台灣成人肥胖率突破50%，創下歷史新高。國際研究進一步證實，這些看似日常的壓力與代謝困擾，正導致體內自由基累積、抗氧化力下降，使細胞「提早老化」，離理想的健康狀態越來越遠。
整合醫學專科姜冠宇醫師表示：「睡眠是最被忽略卻最關鍵的健康基礎，長期睡不好，身體就像不斷提領『健康存款』，良好的睡眠品質能有效啟動身體修復機制，提升整體抵抗力。我自己因長期出差、時差混亂與飲食不規律，在使用 Prysm iO 高光譜智慧掃描儀量測後，發現自己的健康光譜指數也亮起了紅燈，竟也是健康狀態亟需關照的一群，透過這次的量測，我才真正意識到瞭解自己健康狀況的重要，現在也更積極地改變生活、維持健康生活。 」
許多人以為「沒有症狀就代表身體沒問題」，但健康風險往往在無感中累積。整合醫學專科姜冠宇醫師指出：「人人西裝筆挺，外表容光煥發，但內在壓力就像隱形的毒素，每天都在慢慢侵蝕身體。太多人正處於最有活力的年紀，卻是身體最虛弱的一群。」
他進一步說明，「自我感覺良好」是許多民眾最常誤觸的健康迷思，以為午餐多點一盤燙青菜、晚餐多吃一顆拳頭大的水果或定時補充營養品，就能達成健康 KPI 。事實上，健康管理不該只是心理安慰，更應該以數據為依據，定期檢視身體狀態。
姜醫師提醒：「理解大家生活忙碌，健康管理容易被忽略，但健康不該只憑感覺，需要的是可即時量化的健康智慧工具來持續追蹤。」他也分享：「許多病患往往等到明顯不適才就醫，檢查後才發現身體早已亮起紅燈；其實，日常健康管理應該像量體重或體脂一樣，成為維持狀態的基本習慣。」
Prysm iO 高光譜智慧掃描儀，讓民眾能以非侵入方式測得「健康光譜指數」，即時瞭解身體狀態變化，並依據數據調整生活作息。姜醫師分享：「Prysm iO 輕巧又便利，不僅能定期量測自我健康狀態，也能和家人一起追蹤全家的健康生活狀況。Nu Skin 以創新智慧檢測科技，協助大眾以更主動、更科學的方式管理日常健康，從「預防」出發，讓健康維持成為生活的一部分。
掌控我的健康主導權 - 15秒即時量化健康生活狀態
Nu Skin 推出的 Prysm iO 高光譜智慧掃描儀，以「可視化健康」為核心理念。結合正在申請專利的高光譜技術，搭配 AI智慧校正系統，只需將手指輕放於裝置上，15秒即可完成非侵入式量測。裝置能快速檢測皮膚中的「類胡蘿蔔素相對指數」註三，協助使用者了解日常健康管理成效。
透過與手機App的即時連動， Prysm iO 能即時記錄並追蹤個人「健康光譜指數」，讓使用者隨時掌握自身健康狀態的變化，進一步調整飲食與營養補充策略。從被動感受轉為主動管理，Nu Skin 期望讓健康不再只是「心理有數」，而是能被看見、被量化、被行動的日常選擇。
＊註一：資料來源引用自國健署官方網站
＊註二：檢測結果來自於 Nu Skin 生物光子掃描儀 ，掃描燈號依序紅、橘、黃、綠、藍、紫，代表越靠近理想健康狀態
＊註三：本產品非醫療設備，旨在使用非侵入式的方式掃描皮膚類胡蘿蔔素的相對指數，而非檢測絕對值，其功能及測量結果僅供參考，不得作為預測、診斷、預防或治癒任何疾病使用。
即日起，消費者可洽詢 Nu Skin 直銷商，體驗15秒光譜檢測，開啟個人化的健康管理新模式。
更多資訊請參閱：Nu Skin官網
以上訊息由 Nu Skin 如新台灣 提供
