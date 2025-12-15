NU SKIN 科研顧問團主席曾潤海博士：氧化壓力正改寫全球健康模式
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】全球健康意識持續升溫，但「變長壽」並不等於「更健康」。最新研究指出，全球平均壽命雖逐年提升，但能維持自主生活的「健康長度」卻未同步成長，兩者間的差距正快速擴大。抗老代謝領導品牌 Nu Skin 於日前 舉辦創業商機會，活動現場集結上千名與會者，並由延老科研顧問團主席曾潤海博士分享全球健康趨勢與科研洞察。他指出，氧化壓力已悄悄改寫全球健康模式，它像是無孔不入的隱形殺手，長期累積便會影響全身關鍵系統，從皮膚、心血管到代謝與腦部功能，都在慢性壓力下逐步衰退。能否以科學方式量化抗氧化力並持續追蹤，將成為下一階段健康管理的關鍵。同時，健康科技正在加速重塑產業版圖。根據市場預估，全球健康產業將在 2028 年突破 9 兆美元，反映出消費者正從過去「憑感覺改善」的健康管理模式，轉向「需要可量化、可追蹤、可驗證」的科學健康管理，而這也正成為全球最快速崛起的創業新賽道。
▲Nu Skin 抗老科研顧問團主席曾潤海博士於創業商機會分享全球健康趨勢，指出「健康長度」無法跟上壽命延長速度。而氧化壓力已悄悄改寫全球健康模式，它像是無孔不入的隱形殺手，長期累積便會影響全身關鍵系統。
全球健康壽命差距逐年擴大已成為新興公共健康議題，多項國際研究指出，氧化壓力是促成年齡老化、心血管疾病、代謝問題與身體功能下降的重要共同因素，而抗氧化力則是維持健康、延緩老化的重要基礎。
氧化壓力的來源涵蓋：
環境因素：空氣污染、紫外線、重金屬
生活方式：熬夜、壓力、抽菸、飲食失衡
生理因素：代謝過程自然產生的自由基
當自由基過度累積，會使身體進入「氧化失衡」，影響免疫、皮膚、代謝與心血管健康等。氧化壓力不是老化的結果，而是引發連鎖惡化的起點。過去消費者多依賴飲食、營養補充與改善作息來維持健康，使健康管理長期停留在主觀感受，缺乏量化方式評估健康管理，但Nu Skin《全球健康光譜指數白皮書》顯示，台灣民眾健康光譜指數落後日、韓、美等已開發國家，顯示「營養投資不到位」的狀況，凸顯唯有讓健康生活型態可量化、可追蹤，人們才能真正理解健康走向。
▲Prysm iO 讓過去抽象的健康生活狀態，轉化為具科學依據的健康生活量化指標，使大眾能以更科學、更直覺的方式理解自身狀態，開啟量化健康管理的全新時代
領導品牌 Nu Skin，在個人保養、營養補充與健康科技領域已累積超過 40 年科研基礎，涵蓋延老機制與營養代謝等跨領域科學，持續推動創新科技協助消費者提升生命品質。更於 20 多年前率先投入「量化類胡蘿蔔素」之相關研究，類胡蘿蔔素被視為反映人體抗氧化能力的關鍵指標，能中和自由基、維持細胞完整性，並與免疫力、皮膚、眼睛與代謝健康高度相關。這套科研基礎，橫跨不同年齡、地區與生活型態、累積超過 2,100 萬筆健康光譜資料庫，深入分析氧化壓力、飲食習慣、生活型態與身體狀態的關聯，讓健康狀態得以被量化，透過AI智慧分析提供個人化指標，找到更適合自己的健康管理策略。這些跨領域且嚴謹的科研累積，使得Nu Skin 從生物光子掃描儀一路迭代更新至即將推出的 全新Prysm iO 高光譜智慧掃描儀，持續於健康資料建模上累積了厚實基礎。Prysm iO 讓過去抽象的健康生活狀態，轉化為具科學依據的健康生活量化指標，使大眾能以更科學、更直覺的方式理解自身狀態，開啟量化健康管理的全新時代。
▲ Nu Skin「 Prysm iO 高光譜智慧掃描儀」，為民眾提供日常化量化健康的入口，協助掌握健康生活狀態。
為進一步驗證「類胡蘿蔔素健康指數」作為健康生活量化工具的科學可信度，Nu Skin 分別與全球指標研究學者合作，包含美國史丹佛大學Dr. Anne Chang、韓國延世大學Dr. Hanjoe Kim及上海交通大學」蔡美琴教授。其中，蔡教授以觀察性實驗，深入探討Prysm iO 健康光譜指數與健康相關生活品質的關聯性。透過科學數據及問卷調查，分析約 600 位受試者的身體狀況、飲食、睡眠及運動習慣，並以量化的數據揭示：
BMI 與體脂率越高，健康光譜指數通常越低。身體健康良好的人，其整體健康光譜指數也更佳，凸顯健康管理從基礎體態開始的重要性。
飲食習慣對健康生活的影響顯著，攝取全穀雜糧、水果、深色蔬菜、堅果與薯類的人，健康光譜指數明顯成正相關；相對地，甜食、蛋糕與加工食品攝取過多，會讓指數呈負相關，提醒均衡飲食是維持健康的關鍵。
睡眠、紫外線曝曬與運動習慣不可忽視，長期熬夜或頻繁暴露在紫外線下的人，健康光譜指數較低；規律運動與較高指數呈正相關，提醒生活作息與運動習慣和健康生活狀態的密切關係。
皮膚呈現由內而外的健康，健康光譜指數高的人，肌膚光澤、氣色與外觀健康明顯較佳，顯示健康狀況可透過外在表現被看見。
上述研究使「類胡蘿蔔素健康指數 = 健康生活量化指標」的科學論述更為完整，也成為 Prysm iO 建立量化健康模型的重要基礎。
在此科研架構下，Nu Skin 推出全新健康科技產品 Prysm iO 高光譜智慧掃描儀，僅需 15 秒即可以非侵入方式快速量測皮膚「類胡蘿蔔素相對指數」，再透過 Prysm iO App 追蹤「健康光譜指數」的日常變化。這項科技不僅提供量測，更讓健康管理具體落地：
可看見：類胡蘿蔔素相對指數讓使用者了解自身健康生活管理落實度
可追蹤：Prysm iO App 紀錄每次量測的指數，反映生活與壓力變化
可調整：數據回饋能協助使用者做出更個人化需求的健康管理選擇
Prysm iO不僅讓健康生活狀態得以被量化，也為台灣健康生態帶來新動能。隨著量化工具在生活中普及，健康科技也逐漸形成三種自然浮現的使用模式，進而產生新的市場需求與服務機會。
自我健康管理者：運用數據管理自身狀態，建立個人的健康生活循環
2. 健康照護支持者：協助家人與親友，提供日常健康管理指標
健康知識分享者：將量測經驗結合自身生活，形成更生活化的交流網絡
三類行為顯示，健康管理正從定期的檢查與報告，轉向以日常數據為基礎的連續追蹤模式；而健康科技也成為人們願意長期投入的新型生活服務。
對年輕世代而言，量化健康已成為生活決策的一部分；而具備數據與科技能力的健康品牌，也在此趨勢下成為新興創業與斜槓的熱門方向。在這股風潮下，Prysm iO 成為台灣健康科技產業的重要入口，讓量化健康真正走進生活，並推動健康行為的可複製與可擴散，為健康科技產業帶來新動能。
