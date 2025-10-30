Number WAN觀光圈市集 呈現南部與離島全新樣貌

記者古可絜／臺北報導

雲嘉南濱海、大鵬灣、茂林及澎湖等5大國家風景區管理處共同攜手舉辦「2025區域觀光圈市集日南區&澎湖場－南波灣 Number WAN」，今（31）日至11月2日舉行3天，邀集南臺灣及澎湖共75家最具代表性的業者齊聚一堂，以「山、海、島」為核心意象，呈現南部與離島跨區域整合的全新樣貌，打造國際級旅遊品牌的嶄新篇章。

該場市集主題「南波灣 Number WAN」結合「南灣」與「Number One」的國際語感，傳達「南臺灣成為旅遊首選」的訊息。5大國家風景區管理處帶來各具特色的在地美味與旅遊故事，西拉雅展現玉井芒果冰與鈴蘭碗粿的經典味覺記憶，東山咖啡與在地蜂蜜則是遊客必帶伴手禮；雲嘉南濱海以榮獲「全球百大永續故事獎」的好美農漁產與口湖遊客中心魅力農店為亮點，同時推出佛都愛玉與宏展農場等在地特色禮品。

大鵬灣則推出「鵬福遊艇×鳥仔咖」結合生態導覽與遊艇旅遊的沉浸式體驗，更有小雨果巧克力將屏東水果融入可可的創新佳作；茂林的甲農蜂蜜曾榮獲國際特等獎，桃源寶山部落的原生茶園則邀旅人於櫻花樹下品茗；澎湖則以道地海味伴手，完整勾勒「山、海、島」交織的旅遊想像。

旅遊預覽埕邀請跨國名人站臺，包括在綜藝節目大放異彩的日本籍食尚玩家主持人「風田」、曾多次為南臺灣觀光大使「大久保麻梨子」以及旅居臺灣多年的法籍美食達人「法比歐」，以不同文化視角詮釋南區秘境之美。

「隨手作．南波灣」規劃檳榔葉鞘扇、漂流木提琴鐘、蚵殼蠟燭、愛玉DIY等手作體驗，將永續理念化為親手實踐的藝術創作，邀請旅人從「做中玩、做中學」中愛上在地文化。另一亮點「搧熱風．烘吧」由名廚領銜，將南臺灣當令食材化為創意佳餚與風味飲品，讓現場成為一場五感俱全的風土餐桌盛宴。

「南波灣 Number WAN」區域觀光圈市集今日開幕。

