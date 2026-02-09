NUVIA創辦人Gerard Williams證實離開Qualcomm，分析師：對已完成整合的Oryon架構影響有限

繼GPU架構師Eric Demers離職轉投Intel之後，Qualcomm再傳高階技術主管異動消息。一手創立NUVIA、主導Qualcomm重返自製CPU架構的關鍵人物Gerard Williams，已於日前正式離職。

▲(照片中間者為Gerard Williams)

雖然接連兩位重量級工程高管的出走引發外界對Qualcomm技術藍圖的擔憂，但長期關注晶片產業的分析師認為，隨著Oryon架構已經成功整合至Qualcomm各大產品線，Gerard Williams的離開顯然是「功成身退」，對Qualcomm的實質衝擊可能不如預期大。

回家「刷油漆」？傳奇架構師的下一步

Gerard Williams曾是蘋果A系列晶片的首席設計師，後創立NUVIA，並且在NUVIA於2021年被Qualcomm收購後，加入Qualcomm團隊擔任工程業務資深副總裁。他在個人LinkedIn上證實已於上個月離職，理由相當居家且愜意——他表示將專注於家庭生活，包括「把房子重新油漆一遍」。

廣告 廣告

而Qualcomm發言人對此表示，不對人事問題發表評論。

不僅是CPU，GPU架構師也跳槽

值得注意的是，這已是Qualcomm近期第二位離職的高階工程主管。就在一月中旬，Qualcomm的GPU架構師Eric Demers宣布離開，並且轉戰Intel領導其資料中心GPU業務。

而短短一個月內痛失CPU與GPU兩大領域的技術大將，難免讓外界聯想Qualcomm技術發展是否受到影響。

分析師：NUVIA收購案的自然結局

針對Gerard Williams離職，Moor Insights and Strategy分析顧問公司首席分析師Anshel Sag表示，不認為這會造成重大影響。

「這更像是NUVIA收購案順理成章的結果」。Anshel Sag指出，Gerard Williams在離職前，其實就已經不像初期那樣深度參與日常開發，因此其離開並不構成太大的實質破壞力。「我認為收購與整合NUVIA是關鍵，而確保這項任務成功對他來說很重要，如今任務已達成」。

目前，源自NUVIA團隊開發的Oryon CPU架構已經遍地開花，不僅用於PC端的Snapdragon X系列，更用於智慧型手機的Snapdragon 8 Elite Gen 5，甚至延伸至工業電腦用的Dragonwing-IX，以及車用平台Snapdragon Cockpit Elite。

分析觀點

從矽谷併購案的常態來看，Gerard Williams的離開幾乎可以精準預測。

通常在新創公司被大企業收購後，創辦人與核心團隊都會簽署一份為期3到4年的「留任綁約」 (Vesting/Earn-out) 協議，以確保技術轉移順利。從2021年Qualcomm收購NUVIA算起，到2025、2026年正好期滿。

而對於像Gerard Williams這種連續創業家性格的人來說，當Oryon架構已經成功量產，並且進入穩定的迭代更新週期，留下來「養老」顯然不是他們的風格。

比較值得玩味的，反而是GPU架構師Eric Demers的跳槽。在NUVIA團隊補足CPU的性能不足後，Qualcomm目前的Adreno GPU雖然在行動裝置依然強勢，但在面對桌機級顯卡或AI算力競爭時仍有壓力。Eric Demers轉投Intel做資料中心GPU，或許暗示在高效能運算 (HPC) 領域，人才的流動與挖角戰才正要開始白熱化。

總結來說，Qualcomm的自研CPU路線目前看來已經站穩腳步，Gerard Williams的離開是「階段性任務結束」；但如何留住剩下的人才，並且持續在晶片設計上保持領先，將是Qualcomm接下來的挑戰。

更多Mashdigi.com報導：

讓iPhone 17 Pro更有「徠味」！徠卡推出LUX專用皮革保護殼、支援磁吸手柄

挑戰OpenAI Sora！Meta證實將推出獨立App「Vibes」，專攻AI生成短影音社群

ZOTAC GAMING也加入機殼市場競爭，首款mATX機殼「ALLOY」登場，延續短卡與Mini PC空間美學