NVIDIA傳重啟Steam長青霸主RTX 3060生產 因應入門產品青黃不接的情況

由於記憶體缺貨影響，顯示卡品牌也陷入資源分配的問題，雖然NVIDIA的GeForce RTX 4060與GeForce RTX 5060銷售狀況已經步入軌道，但是有爆料指稱NVIDIA為了應對入門產品線青黃不接的情況，傳出NVIDIA有意重啟在2024年停產、長時間霸佔Steam顯示卡榜首的GeForce RTX 3060生產。

爆料源hongxing2020多次對NVIDIA的產品規劃有可靠的爆料，他指稱NVIDIA已經通知合作夥伴將在2026年第一季重新供應GeForce RTX 3060，但還未知屆時是否仍提供8GB與12GB兩種版本，或專注於單一版本，但如果考慮消費者購買意願，提供12GB版本會是比較穩定的做法。

由於RTX 5060搭配的是新一代的GDDR7記憶體，在當前記憶體缺貨的情況，GDDR7恐怕優先分配AI運算與利潤更高的中高階產品，此外由於RTX 3060的由台積電8nm製程代工，理論上成本也低於台積電4nm製程的RTX 4060與RTX 5060，而且在理論規格可提供高於RTX 4060的8GB GDDR6也是誘因之一。

