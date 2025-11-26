NVIDIA助攻！吳東亮：樂觀看待明年景氣 籲改善產業M型化

工商協進會理事長吳東亮。李政龍攝



工商協進會今日（11/26）舉辦工商早餐會，理事長吳東亮致詞時表示，近期輝達（NVIDIA）表示考慮在台灣設立海外總部，不僅凸顯台灣在全球AI產先布局中的戰略地理，也為台灣經濟注入強勁的成長動能，我們樂觀預期，明年的經濟成長率依然會有亮眼的表現；不過，經濟發展不能只有AI產業一枝獨秀，必須積極改善產業M型化問題，才能強化經濟韌性。

工商協進會舉辦一年一度的「工商早餐會」，邀請行政院長卓榮泰和行政團隊，與工商界進行面對隊交流。理事長吳東亮指出，工商協進會自民國77年以來，每年固定與行政院舉辦工商早(午)餐會，此平台已經成為政府與企業先最具代表性的政策溝通管道。

廣告 廣告

吳東亮說，今年以來，美國川普政府啟動關稅戰，企業面臨沈重的壓力，感謝院長卓榮泰與部會首長積極主動與工商界溝通，協助緩解「五缺」問題，同時，財經部會在完善產業支持措施、推動亞洲資產管理中 心等財經發展關鍵政策上、多所突破。 這些政策推動不僅有助於擴大國家經濟量體，也為企業打「國際盃」提供堅實的後盾，以工商界表示肯定。

吳東亮提到，今年台灣經濟成長率「保五望六」，有望蟬聯亞洲四小龍之首，就是政府與企業攜手合作、最好的成果證明，衷心期盼台美關稅談判很快可以傳來好消息，讓大家在穩定的經貿環境下，全力拚經 濟，本次提出47項提案、100項具體建議，呼應政府產業政策方向，同時反映企業的實際需求。

面新的國際情勢與產產先加速迭代的趨勢，吳東亮強調，行政體系若可以不斷提升效能、與時俱進，台灣整體競爭力一定會更上一層樓，相信在卓院長的領導下，行政團隊一定能夠持續傾聽企業的聲音、勇於任事、大膽興利，讓台灣的投資經營環境更具全球競爭力。

更多太報報導

台新投信合併打頭陣！ 台新新光金董座吳東亮：明年1月壽險接棒

首家子公司合併！吳東亮：台新投信躍升前十大挑戰兆元規模、拼三大目標

新壽北市府分手費出爐 逢黃仁勳來台！ 台新新光金總座:有機會希望接觸